Maltempo e treni cancellati: ecco la situazione e dove trovare gli aggiornamenti

La terribile ondata di maltempo che in queste ore sta interessando in modo preoccupante Emilia-Romagna e Marche ha provocato danni e tragedie. Problemi si sono naturalmente registrati anche sulla cicolazione ferroviaria, dato che le autorità competenti si sono viste costrette a intervenire per garantire la sicurezza dei passeggeri. Attualmente sulla linea Adriatica sono confermate parecchie interruzioni, con conseguente cancellazione di treni e ritardi.

La situazione adesso

Con il permanere dell'allerta rossa sono confermate anche per la giornata di oggi, mercoledì 17 maggio, cancellazioni e limitazioni dei treni. Nell'aggiornamento pubblicato questa mattina presto si legge infatti che " la circolazione permane sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo ". Non solo, come riporta Il Corriere, " il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia ".

La decisione della Protezione civile di mantenere allerta rossa in determinati territori ha pertanto portato alla sospensione della circolazione, con tanto di necessaria riprogrammazione dell'offerta commerciale. Treni Alta Velocità e InterCity non sono garantiti nel tratto interessato dal maltempo, alcuni saranno limitati o cancellati, altri sostituiti con un servizio autobus. "I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna. Attivo il servizio sostituivo con bus tra Rimini e Cattolica e tra Cesena e Ravenna. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio ", si legge ancora nella comunicazione. Alle 8 di stamani, Trenitalia ha fatto sapere che "la circolazione è sospesa sulle linee Bologna – Rimini, Ferrara – Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana".

Come ricevere notizie

Per chi aveva in programma di spostarsi via treno, è possibile consultare una pagina dedicata in cui vengono inseriti gli aggiornamenti. Si chiama "Notizie infomobilità" di Trenitalia.

Al momento si parla di almeno 17 treni cancellati e 25 soggetti a limitazioni di percorso, con instradamenti su percorsi alternativi. I treni sicuramente cancellati sono i seguenti:

FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35)

FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15)

FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Mestre (15:56)

FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)

FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22.56)

FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (21:48)

FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05)

FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42)

FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38)

IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00)

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49)

Notizie anche su Rfi

Aggiornamenti vengono trasmessi anche nella sezione Infomobilità del sito web www.rfi.it, dove si stanno caricando informazioni dalle ore 20 di ieri, martedì 16 maggio. Sul portale viene confermato che la circolazione ferroviaria risulta sospesa per le tratte Bologna – Rimini, Ferrara – Rimini, Ravenna e Rimini, Ravenna – Faenza, Ravenna – Castelbolognese.

Altre linee interessate

La cancellazione, o la limitazione, di alcune tratte, ha avuto conseguenze anche su altre linee, come la Firenze-Faenza, al momento sospesa. Rallentata anche la Bologna-Firenze.