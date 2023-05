Maltempo, Emilia-Romagna sott'acqua: fiumi esondati, sospesa circolazione dei treni

Il maltempo che imperversa dalla giornata di ieri ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna alle prese con allagamenti, sospensione della circolazione ferroviaria, frane, smottamenti e l'esondazione di alcuni fiumi tra cui il Sillaro, nel Ravennate, con due persone che sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco di Massa Lombarda perché rimaste bloccate nella loro abitazione. L'Anas fa sapere che è esondato anche il fiume Senio sulla strada statale 9 "Via Emilia" dove è chiuso il tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, provincia di Ravenna. Poco fa, il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la convocazione di un tavolo d'emergenza per la giornata di venerdì.

Sospesa circolazione dei treni

L'enorme quantità di acqua caduta nelle ultime ore ha provocato frane e smottamenti oltre alla sospensione della circolazione ferroviaria in alcune zone della regione tra cui la tratta Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), tra Russi e Lugo sulla linea Bologna-Ravenna), tra Russi e Granarolo sulla linea Faenza-Ravenna e tra Lavezzola e Mezzano luno la linea Ferrara-Ravenna). Ferrovie dello Stato ha spiegato che la chiusura è dovuta all'innalzamento del livello dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno: l'evoluzione viene costantemente monitorata dai tecnici di Rfi sempre in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I disagi sono enormi e la popolazione è invitata a controllare le riprogrammazioni tramite bus.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco

Da ieri sono stati più di 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco per gli allagamenti e le criticità in Emilia-Romagna: tra le situazioni più delicate si registrano disagi a Faenza dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e alcuni cittadini hanno dovuto lasciare precauzionalmente le loro abitazioni. Non mancano, come detto, le frane come nelle provincie di Forlì-Cesena e di Bologna. Veneto e Lombardia stanno inviando mezzi anfibi per rinforzare il lavoro delle squadre operative dei Vigili del Fuoco. Fino a questo momento si registrano più di 250 evatuati in provincia di Ravenna e circa cento soltanto nel territorio di Faenza.

Quanta pioggia è caduta

L'alluvione che ha colpito nelle ultime ore l'Emilia-Romagna ha provocato accumuli piovosi fino a 140 mm in poche ore "s u collina e alta pianura Bolognese, Faentino, Imolese e Forlivese occidentale ", hanno spiegato al Corriere gli esperti del Centro Meteo. Sulle province più colpite la pioggia accumulata è pari a circa 100 mm e il meteo non migliora. Si tratta di quantità di acqua così elevate da aver superato quella caduta nei primi quattro mesi dell'anno, da gennaio ad aprile, con i terreni e i fiumi che non hanno avuto la possibilità di smaltire tutta questa pioggia.

Pronto un tavolo di emergenza