Massimo Boldi incastrato sui binari a Milano: ecco come si riesce a liberare

Pazzesca e tragicomica disavventura per Massimo Boldi in un piovoso venerdì sera di Milano. L’attore 77enne è rimasto, infatti, bloccato con la sua automobile sui binari del tram, bloccando per diverso tempo la circolazione dei mezzi. Nonostante questo imprevisto, però, il comico lombardo è riuscito uscire dal fango nel quale si era impantanata la sua macchina, anche grazie all’aiuto di qualche passante che si era fermato ad assistere alla scena, il cui filmato è finito anche sui social.

L'incredibile disguido di Massimo Boldi

Massimo Boldi si trovava nella serata del 12 maggio in pieno centro a Milano, per la precisione in via Regina Giovanna (zona corso Buenos Aires) quando la sua vettura è finita proprio sulle rotaie del tram, incastrata nel fango. 'Max Cipollino' è rimasto così fermo per diversi minuti, tanto da interrompere il movimento dei mezzi pubblici che dovevano passare da quelle parti. Alcuni curiosi là presenti hanno contribuito a disincastrare l'auto: l'hanno spinta e lo hanno così liberato. Mentre alcuni cercavano di aiutarlo a uscire, altri hanno pensato bene di riprendere le immagini e postarle sui social. Il video è diventato in poco tempo virale.

no ragazzu mi sento male massimo boldi incastrato sui binari pic.twitter.com/nCD2bEAHKk — matthieu vicario (@teostardo) May 13, 2023

Anche perché l'effetto finale è stato (inevitabilmente) comico: nel filmato, del resto, c'è una persona fuori campo che commenta ironicamente "Bisogna chiamare l'Atm". Dopo di che l'attore comincia a premere costantemente sull'acceleratore affinché le ruote escano dal pantano: cosa che poi è effettivamente successa. Alcuni lo hanno aiutato spingendo l'automobile, altri invece gli davano consigli su come liberarsi. Dopo diverse spinte e accelerazioni, Boldi in un primo momento ha proseguito la sua corsa sulle rotaie del tram poi è riuscito a rimettersi in careggiata. Fortunatamente senza enormi danni. E per ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato, l'attore è sceso e ha deciso di farsi immortalare in selfie. Non è chiaro come l'attore sia finito proprio sui binari del tram. Le forti piogge di questi giorni hanno purtroppo creato fango e, in questo modo, l'auto si è presto impantanata impedendogli di mettersi sulla via giusta.

L'ultimo suo film

Massimo è Boldi è reduce dall'ultimo film in cui ha partecipato nelle vesti di attore che è ormai è datato Natale del 2020. In vacanza su Marte è stato diretto da Neri Parenti, la pellicola vedeva come protagonisti Christian De Sica e proprio Boldi, al secondo film (dopo Amici come prima) a seguito del ritorno del loro sodalizio, interrottosi nel 2005 a causa di divergenze artistiche. Il film presenta anche attrici famose come Paola Minaccioni e Milena Vukotic, che avevano già recitato in passato con Boldi (rispettivamente in Matrimonio a Parigi e in Natale da chef).