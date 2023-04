"Non riuscivo a respirare". Quei minuti di terrore della 21enne violentata dall'egiziano

" Non ho avuto neanche il tempo di realizzare, facevo fatica a respirare ". È quanto ha raccontato alla polizia la 21enne toscana che, lo scorso 5 aprile, è stata violentata sul treno regionale "S524531" Varese-Treviglio. L'aggressore, un 36enne egiziano, Ghit Z.R.R. (le iniziali del nome) è stato arrestato ieri mattina mentre si trovava nella sua casa a Dergano, quartiere alla periferia nord di Milano. " Non ho fatto nulla di male ", si è difeso davanti agli agenti della squadra Mobile e della Polfer. Il gip Lorenza Pasquinelli ha contestato all'indagato il reato di violenza sessuale con l'aggravante di aver agito " in pieno giorno - si legge nel testo dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere rilanciato dal Corriere della Sera - e con modalità che denotano una certa premeditazione ed efferatezza ".

Il primo incontro in stazione

Centoventi secondi di terrore. Tanto è durato l'incubo per la 21enne toscana vittima dello stupro. Le telecamere di sorveglianza della stazione hanno ripreso minuto per minuto l'accaduto: dal primo incontro tra la giovane e l'aggressore, fino alla fuga del 36enne. Sono le ore 10.17 del 5 aprile. La ragazza si trova al binario 1 della stazione di Garibaldi, a Milano. Deve raggiungere il suo fidanzato a Bergamo ma non sa quale treno prendere. L'egiziano si propone di aiutarla suggerendole di prendere il regionale "S524531" Varese-Traviglio. Lui è un pendolare, lavora come pizzaiolo in un locale di Pioltello e quella tratta la conosce benissimo. La 21enne si fida dei modi " gentili " dello sconosciuto: " Sembrava volesse aiutarmi ", metterà a verbale la vittima.

La violenza choc sul treno

Il 36enne e la ragazza salgono assieme sul treno ma poi le loro strade si dividono. Lei cerca il controllore per essere certa di non sbagliare. Fa su e giù per il corridoio finché, nella parte alta del vagone, incrocia di nuovo lo sconosciuto. Lui è seduto ai primi posti mentre sul fondo ci sono altri due uomini che scenderanno alla fermata successiva. " Ah, sei riuscita? - domanda l'egiziano alla vittima - Hai chiesto? Se vuoi siediti qui ". Lei accetta: è l'inzio dell'incubo. Sono le ore 10.36. La 21enne si ritrova schiacciata tra il finestrino e i sedili: " Ho visto cambiare il suo volto, mi sembrava che non mi ascoltasse più . - racconterà poi agli agenti della polfer - Ho percepito che la situazione non era normale, non mi sembrava più sicura e ho cercato di andare via ". Lui non le dà tregua: " Non ho avuto neanche il tempo di realizzare, facevo fatica a respirare ". La ragazza piange e grida, l'egiziano la rassicura: " Stai tranquilla non ti faccio niente ". La vittima reagisce d'istinto e con un colpo secco al mento dell'assalitore riesce a divincolarsi. Ghit scende di tutta corsa alla fermata Forlanini. L'orologio segna le 10.39. Dieci minuti dopo, una telecamera lo immortala all'esterno della stazione: è vestito con un giubbino color arancione e ha con sé un paio di buste.

L'arresto dell'egiziano