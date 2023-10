Milano, un altro pedone travolto per strada: grave un anziano di 75 anni

Non si fermano i casi di incidenti stradali, anche gravi o mortali, a Milano. Arriva oggi la notizia di un anziano investito da un suv mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Primaticcio. Sotto choc chi si trovava alla guida del mezzo, una donna di 37 anni, la quale afferma di non aver visto che una persona stava transitando in strada.

L'incidente

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre, intorno alle ore 19.00. L'anziano, un uomo di 75 anni, stava attraversando via Primaticcio, quando è stato travolto dall'auto. La 37enne, a bordo di un suv Kia, stava svoltando da via Soderini e non è riuscita a vederlo e a fermarsi in tempo. Lo scontro è stato purtroppo inevitabile.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, e sul posto sono arrivati in ambulanza i sanitari del 118, oltre agli agenti della polizia locale. Giudicato in condizioni gravi, il 75enne è stato caricato sull'ambulanza e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. L'emergenza si è resa necessaria perché i soccorritori hanno ritenuto come potenzialmente a rischio lo stato dell'anziano, a cui prima era stato assegnato un codice giallo.

La polizia locale, invece, ha provveduto ad effettuare i rilievi nella zona, così da ricostruire al meglio la dinamica dell'incidente. È stata naturalmente ascoltata la 37enne, che ha spiegato di aver svoltato a sinistra all'incrocio e di non aver visto l'uomo che attraversava la strada.

Milano e gli incidente stradali

Questo caso si aggiunge a una lista che si fa nel tempo sempre più lunga. Cominciano ad essere davvero molti gli episodi di persone a piedi o in bicicletta che vengono investite da auto o mezzi pesanti. In alcuni casi, purtroppo, ci sono state addirittura delle vittime.

Ricordiamo, ad esempio, il medico in pensione Tommaso Pignataro, morto lo scorso 5 ottobre dopo essere stato investito da un furgone sul controviale di Palmanova, o Fabio Buffo, papà di 48 anni investito da un autobus Atm la domenica dello scorso 8 ottobre in viale Forlanini.

A Milano l'emergenza è seria, nonostante i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale, che ha recentemente introdotto l'obbligo di sensore per l'angolo cieco destinato ai mezzi pesanti e istituito una Task force dedicata alla sicurezza stradale.