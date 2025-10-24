Milano, bus Atm si inclina sul ciglio della strada: due feriti lievi

Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì a Milano, nella zona sud della città. Un autobus di linea dell’Atm si è piegato sul ciglio della carreggiata di via Sant’Arialdo, nei pressi del quartiere di Rogoredo, per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, il mezzo si sarebbe inclinato improvvisamente durante la marcia, rischiando di uscire completamente di strada. A bordo si trovavano sei persone, compreso l’autista. Due passeggeri hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale di San Donato Milanese. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

I vigili del fuoco sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di piazzale Cuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare la stabilità del bus per evitare ulteriori rischi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate con il personale della polizia locale di Milano, che ha momentaneamente chiuso il tratto di strada per consentire le manovre di recupero del mezzo e i rilievi di rito.

Le cause

Le ipotesi sull'incidente sono ora oggetto di approfondimento. Tra le ipotesi, non si esclude un problema tecnico o una manovra improvvisa per evitare un ostacolo. Gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti lungo la strada per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’intervento dei soccorritori si è protratto per diverse ore, fino alla completa rimozione del bus e al ripristino della viabilità.

L’Atm ha reso noto che sta collaborando con le autorità competenti per chiarire quanto accaduto e garantire lasulla propria rete di trasporto pubblico.

L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, si è concluso fortunatamente solo con un grande spavento per i passeggeri e con due feriti lievi.