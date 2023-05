Milano, ciclista investito e ucciso da un tir alla Comasina

Dramma a Milano: lunedì mattina un ciclista di 55 anni è stato travolto e ucciso da un tir in zona Comasina, periferia nord. L'ennesima tragedia sulle strade meneghine ha come vittima un cittadino di origine cinese e residente a Cormano: il ciclista - che non stava utilizzando la pista ciclabile e il mezzo pesante percorrevano via Comasina in direzione centro città.

La vittima viaggiava alla destra del tir e la sciagura si è verificata durante una svolta: l'autocarro ha urtato l'uomo con la parte anteriore e ha trascinato la bicicletta per circa 300 metri. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari, per il ciclista non c'è stato niente da fare: è deceduto all'ospedale Niguarda in seguito ai gravi traumi riportati.

Ennesima tragedia sulle strade di Milano

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli incidenti stradali a Milano. Secondo quanto riferito da Legambiente Lombardia, dagli inizi di novembre ad oggi sono morte quattro persone per non essere state viste circolare sulla loro bicicletta. Preoccupante il bilancio di Asaps (associazione sostenitori della polizia stradale): 39 ciclisti morti sulle strade italiane dal primo gennaio ad oggi. "Il problema c'è" , ha ammesso il sindaco Beppe Sala: "Noi stiamo implementando delle misure sia sui mezzi pesanti per il riconoscimento del cosiddetto angolo cieco sia il miglioramento delle piste ciclabili" .

Il Comune di Milano punta ad accelerare l'iter che porterà a concretizzare l'odg approvato la scorsa settimana dal Consiglio comunale che chiede di fare circolare i mezzi pesanti solo con sensori per l'eliminazione dell'angolo cieco e in assenza di questi solo la notte. Queste le parole dell'assessore alla Mobilità Arianna Censi: "Noi avevamo già detto che lo avremmo fatto nel minor tempo possibile perché questa della sicurezza stradale è una delle questioni su cui prestiamo maggiore attenzione. Ho sentito il sindaco e l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli e sicuramente noi accelereremo, poi se ci saranno contraddizioni con il codice della strada o se avremo dei problemi lo vedremo lungo il percorso. Ma è necessario dare un segnale. Abbiamo aperti decine di cantieri sulla messa in sicurezza e sulla realizzazione di nuove piste ciclabili. Per noi è una priorità".

Sala nel mirino delle associazioni