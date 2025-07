Milano, in fiamme la Balena di Allegrucci alla Triennale: preso il piromane straniero

Uno schiaffo alla cultura e all'arte. Questa mattina è stata data alle fiamme la Balena, l'installazione che porta la firma di Jacopo Allegrucci, che l'ha realizzata in occasione della 24esima Esposizione internazionale della Triennale di Milano. Si tratta di un grande cetaceo in cartapesta azzurra, che è stato ideato per la mostra iniziata il 13 maggio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e tenere sotto controllo la situazione. Anche gli agenti della Polizia di Stato si sono messi subito al lavoro per identificare e rintracciare il piromane: il sospettato, un cittadino straniero, è già stato portato in Questura.

Stando a quanto appreso e riportato dall'Adnkronos, si tratta di un egiziano: la posizione dell'uomo è al vaglio per incendio doloso; non si esclude alcuna pista e si sta verificando se fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti nel momento in cui ha incendiato la Balena. Da Triennale Milano hanno confermato che la Balena è stata incendiata; dopo aver trovato di fronte ai propri occhi la scena, il personale ha prontamente lanciato l'allarme ai pompieri. Adesso si resta in attesa degli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire con precisione le dinamiche dell'accaduto. Saranno fondamentali le eventuali immagini immortalate dalle videocamere di sorveglianza e le possibili testimonianze di chi potrebbe aver assistito alla scena o aver notato qualcosa di strano.

La Balena di Allegrucci è una grande installazione in cartapesta, realizzata per accogliere i visitatori all'ingresso della 24esima Esposizione internazionale della Triennale di Milano, in corso fino a novembre 2025, sul tema Inequalities. La balenottera azzurra, a grandezza naturale, è stata costruita con la tradizionale tecnica della cartapesta, simbolo di ciò che è prezioso ma allo stesso tempo fragile. La scelta del materiale non è casuale: la cartapesta è riciclabile e destinata a degradarsi, innescando un processo di deterioramento visibile quando è esposta alle intemperie (sole, pioggia, vento). E questo diventa parte integrante del messaggio artistico.

Insomma, l'opera rappresenta un riflesso delle crisi ambientali ed ecologiche. Le specie in via di estinzione, come le grandi balene, diventano metafora delle nostre disuguaglianze, sociali e naturali. La balena è la prima di quattro sculture a tema ecologico - un elefante della Namibia, una giraffa di Rothschild e un ippopotamo - che si alternano all'ingresso della Triennale ogni mese e mezzo per tutta la durata della manifestazione.

Allegrucci affronta le disuguaglianze mettendo in evidenza la disparità tra ciò che può prosperare e ciò che è destinato a scomparire, effettuando così un parallelismo tra la fragile materia e le ingiustizie del nostro mondo contemporaneo.