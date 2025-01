Milano Home, grand tour nel mondo della casa e nel futuro dei negozi

Milano Home atto secondo con l’edizione 2025 che prende il via da questo giovedì fino a domenica 26 gennaio nel polo espositivo di Fiera Milano Rho con la conferma del “cambio di passo” avviato nel 2024 che punta con decisione a riportare al centro dell’attenzione il ruolo del dettaglio specializzato. Scelta strategica che guarda al futuro del retail, questa di Fiera Milano che organizza la manifestazione dedicata al settore del complemento d'arredo, dell'oggettistica e della decorazione per la casa.

UN "MANIFESTO" PER IL FUTURO DEL NEGOZIO INDIPENDENTE

La visione di Milano Home si basa sulla convinzione che il negozio rivesta un ruolo cruciale nel tessuto sociale e urbano, indispensabile per attivare relazioni con il cliente premiando il valore della ricerca e dell'innovazione di aziende e produttori. Per questo, dopo un viaggio attraverso l’Italia e nei paesi europei più vicini per ascoltare le esigenze dei negozianti, questa edizione è una risposta concreta alle esigenze dei retailer e fornire strumenti e conoscenze utili ad affrontare un mercato in continua evoluzione.

Impegno pubblico e condiviso sancito dalla presentazione del Manifesto di Milano Home, dichiarazione di intenti che sottolinea la centralità del punto vendita indipendente nelle riflessioni progettuali e nelle iniziative intraprese dalla manifestazione che ha la capacitàdi attrarre i professionisti del settore. Sono infatti oltre 600 i brand che espongono, il 34% provenienti da 32 diversi paesi esteri: tra quelli europei più rappresentati Francia, Germania Spagna, Danimarca e Olanda, dagli altri continenti Stati Uniti e Giappone.

Grazie alla ricchezza dell'offerta espositiva e al focus sui retailer, Milano Home conferma la propria capacità di agire da connettore per tutta la filiera del mondo casa: produttori, buyer, distributori, artigiani di eccellenza, interior designer, piccole strutture ricettive trovano un punto di riferimento e un luogo dove cogliere in anticipo le tendenze, valorizzare il savoir-faire e guidare l’evoluzione del settore.

Secondo le previsioni, tra il 2024 e il 2027, il mercato registrerà un incremento medio annuo del 4%, confermando il ruolo centrale del canale dedicato al dettaglio specializzato come motore della ripresa. Idati previsionali per il 2024 indicano un incremento del +3,1% per un totale stimato oltre i 2,6 miliardi di euro. I mercati chiave per l’export italiano restano Francia, Stati Uniti e Germania, con incrementi attesi fino al 2027 rispettivamente di 63 milioni, 35 milioni e 32 milioni di euro. La competitività del Made in Italy, simbolo di eccellenza, continua a trainare la domanda globale, e il comparto tra i principali protagonisti internazionali. Secondo i dati Promotica 2024, il negozio fisico continua a rappresentare il principale punto di riferimento per almeno il 20% dei consumatori, subito dopo i canali digitali. L’Italia vanta una rete capillare di oltre 38.000 punti vendita, che generano un fatturato complessivo di 16,5 miliardi di euro e danno lavoro a 100.000 addetti.

IL RACCONTO DELLA CASA, UN VIAGGIO IN QUATTRO PADIGLIONI

Il tema ricorrente di quest'edizione è il Grand Tour ovvero l’antica tradizione del viaggio di scoperta che conduce i visitatori in un’esperienza unica di esplorazione, conoscenza e celebrazione delle eccellenze artigianali e produttive e per quanto il viaggio proposto ai visitatori si sviluppa attraverso quattro padiglioni con quattro visioni complementari per raccontare e interpretare la casa attraverso ispirazioni, materiali e stili diversi.

Pad. 1 - VIBES - Fragranze, tessuti e oggetti che stimolano l’immaginazione, favoriscono il benessere e coinvolgono i sensi, trasformando lo shopping in un’esperienza immersiva e multisensoriale. Qui trovano spazio i migliori laboratori di profumazioni e candele per la casa, le storiche tessiture italiane con arredi e biancheria in tessuti naturali e stampe a mano, oltre a una straordinaria selezione di complementi d’arredo e creazioni in carta che arricchiscono un’offerta unica e sorprendente.

Pad. 2 - ELEMENTS - È il padiglione che più incarna il futuro dell’home décor, celebrando l’eccellenza internazionale. Le aziende mostrano la loro abilità nel trasformare materiali e idee in prodotti straordinari, intrecciando il passato con una visione contemporanea. Tra i protagonisti dell’alto artigianato i raffinati vetri veneziani, le porcellane di Capodimonte reinterpretate in chiave moderna, la tradizionale ceramica di Caltagirone e le creazioni esclusive di designer visionari, capaci di trasformare ogni pezzo in un’opera unica.

Pad. 3 - MOOD - È un omaggio al design come espressione di creatività e lifestyle che propone oggetti capaci di trasformare gli spazi abitativi, riflettendo stili di vita e gusti personali. Oltre al mondo della decorazione e del concept gift, un’area è dedicata alla stationery, alle proposte natalizie, all’oggettistica e agli accessori per animali domestici. Il design contemporaneo prende forma con proposte per l’home décor, oggetti unici e accessori eclettici, pensati per stupire e ispirare.

Pad 4 - TASTE - L’area dedicata alla tavola e alla cucina racconta e sviluppa con gusto e stile il tema della convivialità e del piacere di stare insieme. Protagoniste le novità per i settori tableware, cookware e kitchenware, a sottolineare il legame tra il mondo del design e quello dell'art de la table. Un focus speciale è poi dedicato ai servizi innovativi e alle tecnologie per il punto vendita.

AREE SPECIALI FRA SAPER FAR BENE E RICERCA

Nelle aree speciali l’eccellenza artigianale, unita alla creatività di designer e produttori, racconta storie di maestria e ricerca in spazi tematici sono pensati per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente e per valorizzare il meglio della produzione italiana e internazionale.

NOVEBOTTEGHE | Convergenze Materiche - Il progetto espositivo, ideato da gumdesign, racconta del saper fare, del territorio e delle sensibilità artigianali in tutta Italia attraverso l'esperienza di nove protagonisti.

MANIFATTURE IN SCENA - Una piazza ideale, intorno a cui sono disposti dei 'teatri-palcoscenico', microarchitetture che ruotano attorno a un polo centrale: ideato e curato dall'architetto Ulderico Lepreri, presenta brand di tradizione secolare e realtà più recenti.

THE GREEN CIRCLE – Ideato e curato da Raremood, il dipartimento di Bio Interiors di Goldmann & Partners, unisce eccellenza estetica, funzionalità e un profondo rispetto per l’ambiente, attraverso 50 nuove proposte selezionate in tutto il mondo.

L’ISOLA DI VETRO - Realizzata con il Consorzio Promovetro di Murano, presenta un ventaglio di opere create dai maestri vetrai per offrire uno sguardo sull'estrema varietà di tecniche e prodotti che l’isola di Murano sa ancora offrire.

Da segnalare ancora BRAND POWER, spazio dedicato al mondo del promozionale e ai sistemi premianti per industria e retail dove trovare soluzioni innovative per valorizzare il rapporto con i client, e PIAZZA DI CARTA, area dedicata allo stationery e agli oggetti del mondo della carta e della scrittura.



CULTURA E FORMAZIONE

Durante la manifestazione è previsto un programma straordinario di incontri e workshop - pari a circa cento ore di formazione - per approfondire tendenze, interpretare i cambiamenti e rafforzare il ruolo del negozio come vero portavoce dell’eccellenza artigianale e produttiva.

Dai laboratori sensoriali agli appuntamenti di Business Matching, ogni evento è fornisce strumenti concreti e strategie all'avanguardia per affrontare il cambiamento ed elevare la propria offerta.

Tutte le informazioni su milanohome.fieramilano.it