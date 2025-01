Milano Home, dal negozio idee per la casa fra artigianalità ed emozioni

Milano Home punta su nuove proposte per qualità, unicità e caratteristiche distintive come design e materiali che possano emozionare chi si reca in un negozio per scegliere e decidere che cosa acquistare e la seconda edizione della manifestazione di Fiera Milano dedicata al settore del complemento d'arredo, dell'oggettistica e della decorazione per la casa in corso fino a domenica 26 gennaio non delude le attese di espositori e visitatori. Un esempio per tutti i prodotti - eccellenze del made in Italy - presentati da Promovetro Murano in cui il passato si incrocia con il futuro e da sapienti lavorazioni nascono vere e proprie “sculture in vetro” che non hanno niente di standardizzato e “già visto”, oggetti unici che stupiscono e che si possono trovare solo nei negozi “tradizionali”.

Il “cambio di passo” della manifestazione orientata sulla valorizzazione del retail è visibile facendo quello che è proposto come un “grand tour” nello bello e ben fatto, talento e artigianalità, è sottolineato dalla cura degli allestimenti degli stand, come sottolinea Roberto Foresti, vicedirettore di Fiera Milano: “Volevamo essere distintivi, aiutare il retail a trovare una nuova collocazione in grado di rilanciarne il ruolo e questo potevamo farlo solo attraverso la ricerca dei materiali e di una mano diversa che non fosse quella standard che troviamo ormai dappertutto. Con Home, attraverso l’emozione degli oggetti che si possono vedere negli stand dei quattro padiglioni espositivi, abbiamo trovato una dimensione nuova perché attraverso questa rappresentazione i negozianti possono trovare cose che non sono standard, una centralità che si lega alla qualità dei prodotti, a nuove proposte che possono emozionare il cliente finale tra artigianato d'eccellenza, innovazione e sostenibilità”.

Al centro di questa strategia che punta a sostenere il retail per la sua importanza economica e sociale, è stato presentato il Manifesto di Home Milano che nasce dall’incontro tra Fiera con 400 negozi in Italia e in parte d’Europa, 20 focus con negozianti che ha messo al centro “cinque parole magiche” comuni a tutti i negozi che funzionano bene: identità, relazioni, ipercompetenza, connessioni, ibridazioni. Una strada da percorrere che parte dall’oggi per guardare al domani, storie di successo che sono da esempio per chi vuole investire nella propria attività o intraprenderla che Home ha iniziato a scrivere proprio assieme ai negozianti per sostenere e accompagnare la crescita del retail. È carta dei valori che la manifestazione propone al mercato per orientarlo e condividere le nuove sfide che vedono progettisti, creativi, distributori e retailer protagonisti del “rinascimento” del settore casa.

“Con il lancio del Manifesto, Milano Home è diventato più che una fiera una piattaforma di contenuti, di prodotti delle aziende e di idee perché il nostro obiettivo è quello di restituire al settore del retail e al visitatore non solo nuovi prodotti come è sempre stato ma anche nuove idee che possono accrescere e guidarne il cambiamento - spiega il direttore della manifestazione Emanuele Felice -. Analizzando i presente cerchiamo di accompagnare lo sviluppo del negozio del futuro. È un percorso che molti negozi hanno avviato e che cerchiamo di condividere con chi è consapevole della necessità di questo cambiamento fornendo strumenti utili per farlo”.

“Perché si può fare - aggiunge Felice - andando incontro ai desideri del cliente che ha bisogno di confrontarsi con il propri valori, con le proprie scelte estetiche e di vita ma anche soprattutto ha bisogno, per farlo, di un consulente personale che lo aiuti a conoscere storia e qualità dei prodotti. Anche nelle 100 ore di formazione offerte durante la fiera abbiamo tenuto conto di questo fattori per sono i negozianti, con le loro storie ed esperite a fare da docenti agli altri negozianti”.

Retail Academy, Design Talks, Aperitivi Olfattivi e tante altre iniziative sono dedicate infatti all'evoluzione delle tendenze e dei consumi nel settore casa: una programmazione completa per guidare retailer, designer e professionisti alla scoperta di nuovi temi e strumenti per il futuro. Anche carta dei valori che la manifestazione proporrà al mercato per orientarlo e condividere le nuove sfide che vedono progettisti, creativi, distributori e retailer protagonisti del rinascimento del settore casa.

Al centro di Milano Home c’è anche la sostenibilità con The Green Circle, l’area speciale curata da Raremood.it, il dipartimento di Bio Interiors di Goldmann & Partners srl SB, che in questa seconda edizione propone un percorso unico che unisce eccellenza estetica, funzionalità e un profondo rispetto per l’ambiente: 50 prodotti provenienti da tutto il mondo, ciascuno accuratamente selezionato per le sue caratteristiche di sostenibilità ed estetica. Non si tratta di prototipi, ma di prodotti reali, pronti per il mercato, in grado di dimostrare come la sostenibilità possa essere tecnicamente avanzata e al tempo stesso rispondere alle più elevate esigenze di eleganza ed esclusività.

Novità di questa edizione 2025 la Conference Room dedicata a The Green Circle in cui espositori, esperti e professionisti si alternano in presentazioni individuali, tavole rotonde e dibattiti per raccontare non solo le loro creazioni,

ma anche le storie, le tecnologie e le visioni che sono dietro ad ognuna di esse. Uuno spazio di confronto e ispirazione, pensato per architetti, designer, buyer e operatori del settore.Tutte le informazioni su https://www.milanohome.com/