Milano, inaugurate le nuove fermate della M4 che collegano l’aeroporto di Linate a San Babila

Ci siamo: sono state finalmente inaugurate le nuove fermate della linea M4, “la blu”, che collega l’aeroporto di Linate al centro storico di Milano – e più precisamente piazza San Babila – in soli dodici minuti. “Un fatto epocale”, secondo il sindaco Giuseppe Sala presente alla cerimonia di inaugurazione insieme al ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Per l’occasione, inoltre, sono stati distribuiti dei biglietti della metro gratuiti ed è stato gonfiato un velivolo in piazza San Babila di ben 20 metri proprio a simboleggiare il collegamento con l’aeroporto.

Le nuove fermate

A partire da oggi, 4 luglio, sarà quindi possibile raggiungere l’aeroporto di Linate dal centro grazie alla linea M4; il nuovo tratto Dateo-San Babila va ad ampliare quello inaugurato nel mese di novembre del 2022, Linate-Dateo. Devono essere, invece, ancora conclusi i lavori sulla tratta San Babila – San Cristoforo, la cui inaugurazione è prevista per l’ottobre 2024. Dunque, per il momento sarà possibile usufruire delle fermate già completate: Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, e per l’appunto (con oggi) Tricolore e San Babila. Il biglietto avrà sempre il costo di 2.20 euro, varrà per 90 minuti ed esattamente come per le altre linee sarà possibile entrare ed uscire dalla metro tutte le volte che si vorrà nel corso della validità. Tuttavia, nella giornata di oggi, proprio per l’inaugurazione, le corse sono gratuite.

Il sindaco Sala e il ministro Matteo Salvini

"È un sogno che si realizza collegare il nostro aeroporto cittadino con il cuore della città - ha detto il sindaco Sala in occasione dell’inaugurazione delle nuove fermate della M4 - qualcosa che appare scontato ma abbiamo passato anni in cui non era così scontata nemmeno la permanenza di Linate". Poi, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha voluto sottolineare quali siano le difficoltà delle metropolitane e così, ha spiegato: "Le metropolitane sono un gran bene per la città ma hanno due difficoltà, i tempi lunghi e poi sono molto costose ma quando ci sono trasformano la città". "Ringrazio i lavoratori, i tecnici e gli operai ma anche i tanti milanesi che per anni hanno convissuto con i cantieri, commercianti e residenti". Ha detto invece il ministro alle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini che poi ha proseguito: "Sicuramente questo non è un punto di arrivo ma di itinere, perché sulla richiesta dei sindaci di trovare i finanziamenti mancanti per la tranvia a Limbiate il ministero ci sta lavorando. C'è poi l'obiettivo già raggiunto di finanziare l'estensione fino a Segrate della metropolitana, poi fino a Monza, l'area sud della provincia di Milano. Sono tutti temi che sono all'ordine del giorno del ministero che ho l'onore di guidare".

Le installazioni per l’occasione

Se in Piazza San Babila per omaggiare il collegamento con Linate si è optato per un aereo gonfiabile con livrea blu (e bianca) e la scritta 'con M4 voli a Linate', nella fermata di Linate aeroporto, invece, è stata allestita una riproduzione di piazza San Babila, con aiuole e una copia della fontana che è stata realizzata dall’architetto Luigi Caccia Dominioni. "Due luoghi che ora sono più vicini grazie al prolungamento della M4 e che si potranno raggiungere in pochissimo tempo senza utilizzare un mezzo privato", hanno fatto sapere da Palazzo Marino. Entrambe le installazioni saranno visibili per tutta la prossima settimana.

Le polemiche per il taglio della linea 73

Naturalmente, l’inaugurazione della nuova tratta ha portato a dei cambiamenti alle linee di superficie ed in particolare, alla linea 73 (che in precedenza collegava proprio la tratta Linate-San Babila) che è diventata la 973 e garantisce il servizio tra Linate e San Felicino. Il bus 60, invece, allunga il proprio percorso da Largo Augusto a Duomo per sostituire la 73 in questo tratto. Proprio per questo, nella giornata di lunedì c’è stato chi ha protestato davanti a Palazzo Marino dal momento che in migliaia di milanesi – secondo i manifestanti - saranno costretti a prendere più mezzi oppure a percorrere lunghi tratti a piedi.