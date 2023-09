Milano, lasciano la figlia di 8 mesi in auto e vanno a un matrimonio: genitori denunciati

Dovevano partecipare a una festa di matrimonio e per questa ragione, dopo aver raggiunto il ristorante in cui si stava tenendo il ricevimento nuziale, hanno lasciato la figlia di soli 8 mesi in auto e si sono presentati al party. È successo a Cusago, in provincia di Milano, e per quanto accaduto i due genitori hanno ricevuto una denuncia per abbandono di minore.

Cosa è successo

I fatti, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si sono verificati nella serata di sabato. L'allarme è scattato quando i carabinieri di Cornaredo, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, sono stati allertati da un passante che si era accorto della presenza della neonata all'interno della vettura. L'auto era stata posteggiata in via Fratelli Cervi, a Cusago, a poca distanza dal ristorante.

Malgrado l'ora tarda (non vi era dunque il rischio di eccessivo caldo) i carabinieri sono in ogni caso intervenuti tempestivamente, trattandosi di una bambina lasciata incustodita. I militari hanno svolto delle ricerche e in breve sono risaliti ai genitori della piccolina, che si trovavano all'interno del ristorante. I due, infatti, stavano festeggiando il matrimonio di un loro amico.

La giustificazione dei genitori

Raggiunti dai carabinieri e invitati a fornire delle spiegazioni, il papà e la mamma della neonata hanno spiegato di aver scelto la lasciare la figlioletta in auto perché dormiva. L'auto era stata lasciata spenta, e con i finestrini chiusi per non fare entrare il freddo ed " evitare malanni".

I due avevano ritenuto questa decisione come la migliore. Hanno inoltre precisato che la piccola, a loro dire, non era stata lasciata incustodita, dal momento che la stavano sorvegliando tramite telefono lasciato in videochiamata.

Nessuna delle argomentazioni dei genitori ha tuttavia convinto i carabinieri, che hanno riconsegnato la piccola ma denunciato entrambi, due milanesi di 41 e 31 anni, per abbandono di minore. La neonata, trovata fortunatamente in buono stato di salute, è stata poi riaffidata alla madre e al padre.