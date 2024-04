Milano, passeggeri della metro bloccano la borseggiatrice: costretta a restituire tutto

Momenti di tensione a bordo di un vagone della metro a Milano, quando una borseggiatrice, colta sul fatto, si è ritrovata a dover fare i conti con un gruppo di passeggeri inferociti e più che mai determinati a riprendersi il maltolto. La lestofante ha fatto il possibile per allontanarsi, mettendosi addirittura a gridare di essere incinta, ma alla fine sarebbe stata costretta a restituire quanto aveva sottratto.

I passeggeri bloccano la borseggiatrice

Secondo quanto riferito da Il Giorno, che ha riportato la notizia, l'episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, venerdì 19 aprile, intorno alle ore 19.00. La giovane era entrata in azione a bordo della metropolitana quando, arrivati alla fermata Lanza della linea verde M2, si è scatenato il putiferio. La vittima del furto, probabilmente una turista, si è accorta di essere stata derubata e in poco tempo è scattato l'allarme. Scoperto di avere una ladra in mezzo a loro, anche gli altri passeggeri hanno fatto capannello per bloccarla. In breve, la situazione è degenerata.

La presunta borseggiatrice è stata circondata da uomini e donne che hanno collaborato insieme per impedirle di scendere alla fermata e scappare con il bottino. La giovane, ovviamente, ha opposto resistenza, strattonando chi cercava di tenerla ferma e mettendosi a gridare. Tre donne straniere, probabilmente turiste, hanno cercato di strapparle di mano una borsa, certe che lì si trovasse quanto la lestofante avesse rubato. Nel frattempo, anche altre persone sono accorse in aiuto delle derubate, cercando di convincere con le parole la borseggiatrice a cedere il maltolto. Qualcuno ha minacciato di chiamare la polizia, altri sono lasciati andare a improperi e insulti. In un video relativo all'episodio si sente un uomo imprecare e poi rivolgere alla ladra insulti razzisti: "Dai la borsa, non rompere i co****ni! Te ne torni al tuo ca**o di paese, hai capito? Restituisci il portafoglio!".

La ragazza ha continuato a opporre resistenza per un po', urlando più volte in spagnolo di essere incinta. " Estoy embarazada! ". Poi, vistasi circondata, non ha potuto fare altro che arrendersi.

Un problema senza soluzioni

Quanto accaduto non fa altro che confermare quanto la situazione, a Milano, sia ormai grave. I cittadini sono esasperati e sempre più propensi a "fare giustizia" da soli, non trovando altro modo per tutelarsi. Tantissimi i servizi di Striscia la notizia, che periodicamente invia una sua troupe a documentare cosa sta accadendo per le strade e le stazioni del capoluogo lombardo. In più occasioni, le borseggiatrici si sono rivelate violente, arrivando anche ad aggredire gli inviati del tg satirico.

Al momento, a parte i vari comitati che si sono formati per pattugliare le stazioni metro e avvisare le persone del pericolo borseggio, ancora poco è stato fatto a Milano.

E le giovani ladre sono pronte a colpire, adottando ogni volta metodi diversi.