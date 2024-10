"Blu punisher" e snack ai funghi allucinogeni: l'ingrosso della droga a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei giorni scorsi a Milano, nell’ambito di un’indagine volta al contrasto del reato di traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato per l’ingente quantità, un cittadino italiano, pregiudicato di 30 anni specializzato nello smercio di droghe sintetiche, e ha eseguito una perquisizione locale nei suoi confronti in via Plezzo sequestrando diversi chili di droga.

L’indagine, svolta dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato Comasina, scaturita nel mese di dicembre 2023 a seguito dell’arresto di uno spacciatore di pasticche, ha consentito, dopo numerosi accertamenti, di individuare il grossista di quest’ultimo e di rinvenire un vero mercato della droga.

A casa del fornitore, i poliziotti di via Comasina hanno rinvenuto e sequestrato 4kg di pasticche di ecstasy pari a circa 9mila pasticche, 1.135 grammi di ketamina, 777 grammi di md, 23,5 grammi di anfetamine, 18,42 grammi di cocaina, 109 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish, 134 grammi di oppio, 8,66 grammi di cocaina rosa, 85 grammi funghi allucinogeni tritati, 65 francobolli di lsd, 1.100 grammi di barrette di cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni, 30.480 euro in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Tra le pasticche sequestrate vi erano le "blu punisher", considerate le più potenti al mondo, mentre a casa del pusher vi erano anche gli stampi per la realizzazione della cioccolata ai funghi allucinogeni. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale San Vittore in attesa di convalida del gip.