Paura in centro a Milano: nordafricana prova a rapire un bimbo

Un rapimento sventato solo grazie alla prontezza di un papà, una tragedia cancellata per questione di pochi attimi. Questo quanto accaduto in piazza Gae Aulenti a Milano nel pomeriggio di domenica: una donna italiana di origini nordafricane, residente nel capoluogo lombardo nella zona di San Siro, ha preso in braccio un bambino di due anni e ha iniziato a correre per allontanarsi, in direzione stazione Porta Garibaldi. Fortunatamente la sua fuga è terminata dopo pochi istanti, ma si è rischiato il peggio.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 18.15, nella centralissima piazza Gae Aulenti: il bambino stava giocando insieme ad altri bimbi nei pressi della fontana, con i genitori a pochi passi. Una tranquilla domenica di fine maggio in compagnia che si stava per trasformare in dramma: la ventiduenne si è avvicinata al piccolo e dopo avergli sussurato qualche parola lo ha preso in braccio. Ha fatto pochi metri quando il padre del bambino – un milanese di quarantuno anni – le ha urlato subito di lasciare il bambino e lei lo ha rimesso a terra. "Che cosa fai? Mettilo giù", le parole del 41enne.

I genitori del piccolo e i presenti hanno subito contattato le forze dell’ordine: già presenti in zona per una serie di consueti controlli sui principali snodi del trasporto ferroviario, gli agenti del nucleo operativo della Compagnia e della stazione Garibaldi hanno raccolto le testimonianze e hanno bloccato l'autrice del tentato rapimento, ancora presente nella zona dopo essere stata bloccata e allontanata dal padre del bimbo. La giovane è stata denunciata a piede libero per il reato di sequestro di persona. In base alle prime informazioni a disposizione, la ventiduenne avrebbe dei problemi psichici. Subito dopo il fatto ha iniziato a urlare contro il padre del bambino frasi sconnesse. Sono attesi ulteriori dettagli sulla dinamica degli eventi: secondo alcune ricostruzioni da verificare, a tentare di rapire il bimbo potrebbe essere stato un gruppo di quattro nordafricani e non la donna fermata.

Un grosso sospiro di sollievo per i genitori del bambino di due anni: il piccolo sta bene, ad eccezione del comprensibile spavento per quanto accaduto. L’intervento dei militari ha creato scalpore in piazza Gae Aulenti, con tanto di assembramento: una volta chiarita la dinamica dei fatti, la folla ha fatto scattare un applauso per l’arresto portato a termine dagli agenti. La pagina Instagram milanobelladadio ha pubblicato il video dell’arresto e diversi utenti hanno posto l’accento sui rischi per la sicurezza a Milano: in questo caso il tentato rapimento si è verificato di giorno, ma cosa sarebbe successo qualche ora più tardi? Senza dimenticare i pericoli che si affrontano quotidianamente nei pressi delle stazioni cittadine, sempre più terra di nessuno. Qui di seguito la sequenza dell'arresto della ventiduenne.