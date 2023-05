Napoli, gli ex lavoratori Whirlpool reimpiegati nel 2025: preoccupazione per la Naspi

La notizia ufficiale è già arrivata da tempo, ma i lavoratori della ex Whirlpool di Napoli non sembrano ancora crederci. La nuova società che ha rilevato lo stabilimento di via Argine, la Tea Tek, è pronta per il piano di reindustrializzazione. Saranno spesi 28 milioni di euro per comprare la struttura e ricollocare al lavoro gli oltre 300 dipendenti licenziati dalla multinazionale americana. L’inizio delle attività, però, è previsto a partire dal 2025.

La preoccupazione dei lavoratori

Nonostante sia ormai sicuro che i lavoratori saranno nuovamente impiegati, in un settore solido come quello della produzione dei pannelli solari, i diretti interessati si mostrano ancora scettici. Ieri, si sono incontrati in assemblea per commentare la presentazione del piano industriale da parte di Tea Tek. “Esulteremo solo alla firma del contratto” , hanno dichiarato in coro al quotidiano Napoli Today. Troppe le delusioni subire dai dipendenti negli ultimi quattro anni. I due governi di Giuseppe Conte e quello di Mario Draghi hanno lasciato solo scorie tra i lavoratori, i quali sono stanchi delle promesse poi non mantenute.

Gli ammortizzatori sociali

“Non è ancora il momento di festeggiare – ha detto Vincenzo Accurso, delegato sindacale Uilm –. Ci sono ancora passaggi da fare e tavoli di confronto per superare alcuni problemi” . Il sindacalista si riferisce alla delicata questione degli ammortizzatori sociali. Gli oltre 300 disoccupati, per legge, potranno percepire la Naspi fino al 5 novembre 2023 ma, dato che la Tea Tek ha già fatto sapere di avviare le attività solo nel 2025, c’è un buco di oltre un anno da coprire. Come potranno vivere senza stipendio per diversi mesi gli ex lavoratori Whirlpool?

L’intervento della Regione Campania