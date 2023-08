Napoli, orrore in strada: ucciso giovane musicista. "Forse la lite per un parcheggio"

Napoli, orrore in strada: ucciso giovane musicista. "Forse la lite per un parcheggio"

Napoli, un altro omicidio. Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 5 in piazza Municipio, all'incrocio con via Cristoforo Colombo, nel cuore della città partenopea a pochi passi dalla sede del Comune e dalla celebre Piazza del Plebiscito. La vittima si chiamava Giovanbattista Cutolo. Il giovane è risultato incensurato. Inoltre non risultano legami o parentele con la criminalità organizzata. Il 24enne era un apprezzato musicista dell'Orchestra Scarlatti per la quale suonava il corno. Sul caso sono in corso indagini della Squadra mobile della Questura di Napoli, guidata da Alfredo Fabbrocini.

Cutolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito mortalmente da un proiettile mentre era nei pressi di un esercizio commerciale. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi circolate, ma al momento non confermate, vi è quella di una discussione per futili motivi, forse per il parcheggio di un motorino, che sarebbe poi degenerata in un atto di violenza culminato con la morte del ragazzo.

In Questura è già stato portato un sospettato. Quest’ultimo sarebbe stato sottoposto a interrogatorio. Utili alle indagini sono state le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza presenti nella zona teatro della violenza. L'area è stata circoscritta dalla forze dell'ordine. Sul posto anche personale della Polizia scientifica, impegnato in tutti i rilievi del caso.

Altra violenza nella notte

La scorsa notte si è verificato anche un altro grave episodio di violenza. Un ragazzo di 15 anni, incensurato, è stato accoltellato mentre si trovava in via Scarpetta, nel quartiere di Ponticelli.

Il minorenne è arrivato al pronto soccorso della vicina villa Betania per, poi, essere trasferito all'Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Secondo quanto apprende l'Agi, una persona sarebbe già stata sentita dagli inquirenti in relazione al ferimento.

L'arrivo del premier Meloni a Caivano

L'omicidio e l’accoltellamento avvengono a poche ore dalla visita del premier Giorgia Meloni a Caivano, comune in provincia di Napoli, per i fatti relativi alle due cuginette vittime di violenza al Parco Verde. Insieme alla Meloni sono attesi anche i ministri Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara e Andrea Abodi. Inoltre, a mezzogiorno è previsto un Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza a Caivano. Alla riunione parteciperà anche il prefetto Claudio Palomba.