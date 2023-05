Barca intestata a una società fantasma: il mistero sul naufragio al Lago Maggiore

Restano ancora molti punti da chiarire sul naufragio avvenuto nelle acque del Lago Maggiore e in cui sono morte quattro persone: Claudio Alonzi eTiziana Barnobi, entrambi impiegati nell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica italiana (Intelligence), Erez Shimoni, che in passato aveva militato nel Mossad (i servizi segreti israeliani) e Anya Borzhkova, moglie dello skipper Claudio Carminati. Secondo quanto apprende Il Messaggero, la barca " Good...uria " risulta intestata a una "società fantasma", la Love Lake srl. Un dettaglio che non è sfuggito agli investigatori e che potrebbe essere oggetto di ulteriori indagini. Su questo punto, ci sono già delle novità: Carminati è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato per naufragio colposo e omicidio colposo.

La barca intestata alla società fantasma

La " Good...uria ", un natante di 15 metri da 380 cavalli, equipaggiato con ogni confort, è intestata alla Love Lake srl. La società, iscritta nel registro della Camera di Commercio di Varese dallo scorso 13 aprile e con base a Sesto Calende, ha come oggetto " l'attività di boat and breakfast; l'organizzazione di escursioni individuali e collettive, visite in città con ogni mezzo di trasporto; - si legge sul sito di Atoka.io, un database per le aziende - la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche; la gestione dell' attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi( quali ad esempio fornitura e cambio di biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica eccetera) ". Fatto sta che la Love Lake srl, di cui era amministratrice unica Anya Borzhkova e con un capitale sociale di 500 euro (25 euro messi da Carminati e i restanti 475 dalla 50enne russa) risulta, di fatto, "inattiva". Una cornice che appare " poco solida " - scrive Il Messaggero - per un'attività lanciata nel business del turismo lacustre e su cui gli inquirenti intendono fare chiarezza.

Lo skipper indagato per naufragio colposo

Sul fronte investigativo, ci sono dei risvolti. Claudio Carminati è indagato con l'ipotesi di reato per naufragio colposo e omicidio colposo, circostanza che gli garantirà di nominare un consulente in previsione dei prossimi accertamenti, in primis l'autopsia sulle quattro vittime. Lunedì, nelle ore successive all'incidente, il 54enne è stato ascoltato dai carabinieri. " Non appena è scoppiata la tempesta, ho cercato di tornare a riva - ha spiegato ai militari dell'Arma - ma siamo stati sorpresi dal maltempo ". Ma la dinamica del naufragio resta ancora da accertare. Tra gli elmenti al centro delle indagini, coordinate dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino e dal pm Massimo De Filippo, vi sono il rispetto delle misure di sicurezza sulla navigazione e della cpienza massima, certificazioni, assicurazione e manutenzione dell'imbarcazione costruita 40 anni fa.

Rimpatriati gli 007 che erano a bordo del natante