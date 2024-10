Nuovo guasto per Ryanair: il volo Brindisi-Londra rientra dopo 40 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sembra esserci pace per la Ryanair, che recentemente sta facendo i conti con una serie di problemi che sta colpendo alcuni dei suoi aerei. Arriva oggi la notizia di un nuovo allarme a bordo di uno dei vettori della compagnia irlandese. Un aereo partito da Brindisi e diretto a Londra è infatti stato costretto a tornare indietro dopo il decollo.

Le spie accese e l'atterraggio

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre. L'aereo Ryanair è decollato dall'aeroporto di Brindisi alle 11.50, diretto a Londra Stansted, ma è stato costretto a tornare indietro dopo circa 40 minuti. Si trattava del volo FR2476 e, stando a quanto dichiarato, si sarebbero verificati dei problemi durante il viaggio. A quanto pare si sarebbero accese una o più spie per un presunto malfunzionamento, cosa che ha portato il pilota del velivolo a comunicare la situazione a chi di dovere. Riscontrata l'anomalia, è stato quindi deciso, a scopo precauzionale, di fare ritorno presso l'aerostazione pugliese.

Dopo alcuni minuti di holding - serie di manovre finalizzate a mantenere il vettore in una definita porzione di spazio aereo controllato, mentre si attende l'autorizzazione a procedere - il volo Ryanair è atterrato sulla pista brindisina. Non sono state rilevate situazioni di emergenza, e i passeggeri sono stati scendere tranquillamente. Subito dopo sono stati effettuati dei controlli sul mezzo, ed è stato riprogrammato un nuovo volo, fissato per le ore 14.00.

Insomma, un vero e proprio mese nero per la compagnia irlandese, che ha già avuto a che fare con problemi più gravi di quello di oggi.

I precedenti

Si tratta infatti del quarto episodio registrato nelle ultime settimane. Prima delle spie che si sono accese oggi, abbiamo avuto il caso di domenica 6 ottobre, quando sul volo FR 5129, partito dall'aeroporto di Memmingen (Germania) e diretto a Brindisi, si sono accese delle spie ed è stato necessario un atterraggio "controllato" a Brindisi.

Tornando indietro abbiamo l'episodio del primo ottobre, quando sono esplosi gli pneumatici del carrello di un vettore Ryanair partito da Barcellona e

atterrato presso l'aerostazione di Orio al Serio (Bergamo). Lo scorso 3 ottobre, invece, il volo FR8826 in partenza da Brindisi e diretto a Torino è stato interessato da un improvviso incendio durante le fasi di rullaggio.