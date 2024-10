Ryanair, ancora guasti: aereo atterra a Brindisi con problemi a un motore

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora problemi per un velivolo Ryanair, costretto ad atterrare all'aeroporto di Brindisi a causa di problemi a un motore. Si tratta del terzo guasto in una sola settimana per la compagnia aerea irlandese, un dato decisamente preoccupante. Per fortuna, nonostante il fatto che sia scattata l'allerta, non ci sono state gravi conseguenze.

Allerta all'aeroporto di Brindisi

Stando alle notizie circolate fino ad ora, l'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, domenica 6 ottobre, per la precisione intorno alle ore 7.20. Il volo Ryanair interessato era l'FR 5129, partito dall'aeroporto di Memmingen (Germania) e diretto a Brindisi. Il problema al motore è stato rilevato nel bel mezzo della traversata, cosa che ha spinto il personale di bordo a inoltrare immediatamente una segnalazione via radio, nel caso in cui si fosse reso necessario provvedere a un atterraggio di emergenza.

Nonostante i timori iniziali, tuttavia, l'aereo è riuscito a raggiungere comunque l'aerostazione di Brindisi senza ulteriori problemi: ad attenderlo sulla pista d'atterraggio c'erano i vigili del fuoco, pronti a intervenire in caso di necessità. Il velivolo ha toccato terra intorno alle ore 7.38, e i passeggeri sono stati fatti scendere regolarmente, senza ausilio di scivoli. Il volo di ritorno verso la Germania, previsto per le 8.35, è potuto partire alle 16.07, ma ovviamente si è reso necessario utilizzareun altro aeromobile.

Malgrado il fatto che il viaggio sia concluso positivamente, in casa Ryanair resta comunque alto il livello di attenzione, visti i precedenti dei giorni scorsi: quello di Brindisi è infatti il terzo guasto che si è registrato nel giro di una sola settimana

I precedenti

Restando sempre a Brindisi, infatti, lo scorso giovedì 3 ottobre un aereo della compagnia irlandese ha avuto un problema ben più serio: uno dei motori, infatti, ha preso fuoco durante le fasi di rullaggio sulla pista. Il velivolo sarebbe dovuto partire alla volta di Torino, ma così non è stato. A causa del principio d'incendio, avvenuto intorno alle ore 8.35, i 184 passeggeri sono stati fatti scendere a terra attraverso gli scivoli d'emergenza.

Appena due giorni prima, vale a dire martedì 1 ottobre, un velivolo Ryanair proveniente da Barcellona aveva avuto invece un incidente nelle fasi di

atterraggio all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio , quando quattrodel carrello posteriore erano esplosi, costringendo il personale di pista a interrompere tutte le operazioni di decollo e atterraggio per riparare i danni alla pavimentazione.