Chi è Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano

Un nuovo terribile caso di femminicidio ha scosso la città di Milano nella tarda serata di ieri: la 29enne Pamela Genini è stata uccisa dal suo compagno, Gianluca Soncin. L'uomo, fermato dalle forze dell'ordine, si trova ancora in un forte stato di choc.

Ma chi è Gianluca Soncin? L'uomo, 52 anni, viene descritto dai vicini come un soggetto schivo, silenzioso, di poche parole. L'esatto opposto della sua compagna, che viene invece ricordata come gentile e sempre sorridente. I due stavano insieme da circa un anno, ma pare che ci fossero dei problemi nella relazione, tanto che la vacanza della coppia all'isola d'Elba si sarebbe interrotta bruscamente. A quanto pare il 52enne non sarebbe stato nuovo a comportamenti violenti. I vicini hanno affermato di averlo sentito urlare spesso contro la compagna, e lo definiscono come un violento.

Pare inoltre che ci fossero dei precedenti atteggiamenti dettati dalla furia. Proprio durante il soggiorno all'isola d'Elba, Soncin avrebbe minacciato Pamela di ucciderle il cane. E questa sarebbe una delle ragioni per le quali la donna avrebbe deciso di tornare a casa. Sei mesi fa, invece, fra i due ci sarebbe stata una lite violenta ricordata chiaramente da una vicina.

Soncin è originario di Biella, e cercando nel suo passato le forze dell'ordine hanno trovato dei precedenti per truffa. A quanto pare la sera scorsa l'uomo aveva raggiunto la vittima a casa per parlarle, poi sarebbe scoppiato il violento litigio.

Sembra che Pamela volesse chiudere definitivamente con lui: in un'occasione si era rivolta anche alle forze dell'ordine, ma poi non era seguita alcuna. Ieri sera, subito dopo aver accoltellato la 29enne, Soncin avrebbe cercato di togliersi la vita, ma non vi è riuscito. L'uomo si trova ora ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.