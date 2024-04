Ondata di maltempo sul nord-Italia: temporale a Milano, grandine in Piemonte. La situazione

Un lunedì di Pasquetta davvero difficile per il nord Italia, ancora stretto nella morsa del maltempo. Dopo un'inizio giornata cominciato con frane e smottamenti, nel pomeriggio di oggi una forte grandinata si è abbattuta nell'Alto Novarese e sulla zona meridionale del lago Maggiore. Temporale anche a Milano, tanto che la Protezione civile ha dichiarato che lo stato d'allerta in Lombardia resterà almeno fino a mezzanotte.

La situazione in Piemonte

Piogge forti e abbondanti in varie zone del Piemonte, con un'intensa grandinata che ha colpito maggiormente il Novarese. Le segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati sono arrivate da Paruzzaro, Gattico e Dormelletto. Grossi chicchi sono caduti dal cielo anche ad Arona, Borgo Ticino e Oleggio Castello. Segnalazioni sono arrivate anche da alcune zone del Verbano. Centro Meteo Piemonte Cmp parla di chicchi di grandine di una grandezza di oltre i due centimetri, come noci. La A26 è stata completamente ricoperta di bianco, tanto da apparire neve, quando invece si tratta di grandine.

A causa delle abbondanti precipitazioni, il livello del Lago Maggiore a Verbania si alzato, tanto da raggiungere la passeggiata del lungolago. A Suna, ad esempio, gran parte della spiaggia del Lido è stata sommersa. Come se ciò non bastasse, nel pomeriggio è ricominciato a piovere.

La perturbazione sulla Lombardia

Stando agli ultimi aggiornamenti, la perturbazione si sta spostando verso alcune zone della Lombardia. Nel pomeriggio di oggi un violento temporale, con tanto di grandine, ha colpito Milano. Si è trattato di un fenomeno di breve durata ma intenso. Oltre al forte vento sono infatti caduti chicchi grandi come ciliegie. Fortunatamente, malgrado i disagi arrecati alla circolazione, non si sono registrati grossi danni.

Al momento resta attiva l'allarta meteo della protezione civile, indicata con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta resterà fino a domani alle 6.00. Mentre l'allerta gialla per temporali durerà fino a mezzanotte. A causa di uno smottamento causato dalle piogge, quindici persone sono state evacuate a scopo precauzionale, e ora si trovano alloggiate presso la base dell'Esercito di Edolo (Brescia). "La reazione delle istituzioni è stata immediata e la Difesa è intervenuta immediatamente. Grazie a tutti coloro, civili e militari, che stanno operando per il bene e la sicurezza della collettività" , ha dichiarato in un comunicato ufficiale il ministro della Difesa Guido Crosetto.