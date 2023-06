Paura a Milano, straniero tenta di rapire una bambina. La mamma sotto choc

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una mamma di Milano, che si è vista sottrarre dalle braccia la figlioletta di soli 4 anni da uno sconosciuto. La donna, fortunatamente, non si trovava da sola e la piccola è stata tratta in salvo da altre persone, tuttavia, da quell'orribile episodio, la famiglia non è più riuscita a ritrovare la serenità di prima.

Salvata per un soffio

A riportare il terribile episodio è La Stampa, che ha raccolto la testimonianza della mamma. Questa ha raccontato che giovedì pomeriggio scorso si era recata con la figlia al parco per bambini che si trova dinanzi alla scuola dell'infanzia Pier Capponi di Milano. Un'area che dovrebbe essere tranquilla e sicura, un luogo in cui le famiglie possono trascorrere del tempo lasciando correre e giocare i bambini. Qualcosa, però, è andato storto.

La donna, infatti, ha visto un uomo avvicinarsi alla bambina e poi cercare di portarla via. Compreso il pericolo, la mamma è subito intervenuta per proteggere la piccola e in suo aiuto sono accorse anche un'amica e una tata. Agendo insieme, le donne sono riuscite a recuperare la bimba e a mettere in fuga il rapitore che, compreso di essere ormai stato scoperto, si è dato immediatamente alla fuga.

Le indagini

La mamma si è successivamente rivolta a una stazione dei carabinieri per sporgere formale denuncia. L'accusa è quella di tentata sottrazione di minore. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nella ricerca del rapitore, descritto come un uomo magro, alto circa 1.75, di origine straniera e dalla carnagione scura. Il soggetto dovrebbe avere fra i 35 e i 40 anni. Purtoppo dopo il tentato rapimento è riuscito a dileguarsi, correndo verso via Pier Capponi.

L'unica videocamera di sorveglianza presente in zona era guasta, per questo gli inquirenti hanno dovuto rinunciare al prezioso aiuto che il dispositivo avrebbe potuto fornire.

Ora i cittadini hanno paura

Non è un mistero che a Milano, e non solo, sia allarme sicurezza conclamato. Violenze, stupri e aggressioni di ogni genere riempiono a cadenza quasi quotidiana le pagine di cronaca. Le famiglie sono preoccupate, i genitori non si sentono più sicuri di portare i bambini a fare una passeggiata. Emblematico il caso della mamma della bimba di 4 anni.

"Viviamo in un contesto non sicuro, con un'incuria pazzesca del parco a Pagano, dove la staccionata dell'area giochi è rotta da tempo, l'erba del parco non è tagliata e le panchine sono rotte ", dichiara la donna a La Stampa. " Continuo a chiedermi perché quella telecamera non sia funzionante. Oggi, come cittadini, non ci sentiamo liberi nemmeno di poter lasciare i nostri figli a giocare nel parco ".

Il tentato rapimento, fra l'altro, è avvenuto nelle vicinanze di una scuola per l'infanzia. Andreina Cozzi, dirigente dell'istituto, si è rivolta dirattemente alla polizia locale e al Municipio 8 per chiedere maggiori controlli.

I casi si ripetono

L'episodio di giovedì scorso non è neppure il primo. Lo scorso 21 maggio, riferisce La Stampa, a piazza Gae Aulenti si è verificato un fatto simile. Per poco una 21enne non è riuscita ad allontanarsi con in braccio un bambino, salvato grazie al tempestivo intervento del suo papà. E se guardiamo fuori dall'Italia, troviamo un altro caso piuttosto inquietante. Una nonna e la sua nipotina sono state aggredite sull'uscio di casa a Bordeaux (Francia) da un uomo di colore che ha tentato di rapire la bambina.