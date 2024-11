Pirelli HangarBicocca, al via i "talks among friends" di miart

Ascolta ora 00:00 00:00

Prende il via domani, giovedì 28 novembre, al Pirelli HangarBicocca, il programma di conversazioni talks among friends, da miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano che si terrà dal 4 al 6 aprile 2025 all'Allianz MiCo, in collaborazione con cinque istituzioni milanesi: Fondazione Prada, Museo del Novecento, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Pirelli HangarBicocca e Triennale Milano.

Primo incontro alle 18.30 con una lecture di Annalisa Rimmaudo dal titolo Jean Tinguely: happenings, collaborazioni, opere effimere e con la proiezione dei film Homage to New York (1960) e Jean Tinguely: A Kinetic Cosmos (anni Settanta). Al Pirelli HangarBicocca è infatti in corso fino al 2 febbraio 2025 la grande mostra personale dell’artista e la lecture della curatrice delle collezioni di arte contemporanea del Centre Georges Pompidou sarà dedicata alla produzione di opere effimere e collaborative di Tinguely, approfondendo gli aspetti più radicali della sua ricerca: la sua capacità di costruire relazioni e connessioni con altri artisti, musicisti e intellettuali, superando l’idea di autorialità; la sua ostinazione a mettere in dubbio la natura e il valore dell’opera, a contestarne la musealizzazione; il suo desiderio di coinvolgere il pubblico per renderlo partecipe del processo creativo.

Il film Homage to New York, girato nel 1960 da D.A. Pennbaker, testimonia la leggendaria performance dell’opera auto-distruttrice realizzata nel 1960 nel giardino del MoMA da Tinguely con la collaborazione di amici artisti tra cui John Cage, Jasper Johns e Robert Rauschenberg, conosciuto quello stesso anno. Tinguely iniziò con Rauschenberg - a cui si ispira miart 2025 - una lunga amicizia e collaborò con lui in numerose occasioni, tra cui nell’opera collettiva Dylaby realizzata per lo Stedelijk Museum nel 1962, insieme a Daniel Spoerri, Niki De Saint Phalle, Per Olof Ultvedt, Martial Raysse uno dei più importanti esempi di pratica artistica collaborativa del tempo in un’istituzione.

L’ingresso libero, tutte le informazioni su https://pirellihangarbicocca.org/evento/jean-tinguely-lecture-annalisa-rimmaudo/

Gli altri

appuntamenti diin calendario: 12 dicembre 2024 al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea; gennaio 2025 al Museo del Novecento; febbraio 2025 alla Triennale Milano; marzo 2025 alla Fondazione Prada