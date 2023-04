“Può violentare ancora”: la richiesta delle toghe per fermare il marocchino

Domenica sarà depositata la decisione del gip di Milano Patrizia Nobil a carico del marocchino arrestato per lo stupro avvenuto giovedì mattina alla Stazione Centrale. Il ventisettenne - irregolare e con diversi alias - attualmente è recluso a San Vittore: il pubblico ministero Alessia Menegazzo, che fa parte anche del pool di contrasto alle violenze guidato dall'aggiunto Letizia Mannella, ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Il pm non ha dubbi: lo straniero è pericoloso e potrebbe commettere altre violenze. L'esito appare scontato secondo l'Adnkronos: l'uomo resterà dietro le sbarre.

"Il marocchino può violentare ancora"

La violenza sessuale avvenuta nelle prime ore di giovedì ha riacceso il dibattito sull'emergenza sicurezza a Milano e in particolare in Stazione Centrale, luogo ormai preda di malviventi e stupratori. L'abuso ai danni della 36enne - in partenza verso Parigi dopo essere arrivata in città dalla Norvegia - si è verificato prima nei giardinetti antistanti la stazione e successivamente in uno degli ascensori che portano dall'atrio della stazione ai binari.

Dopo la prima violenza, il marocchino ha trascinato la sua vittima all'interno di un ascensore, lo ha bluccato e là dentro ha continuato ad abusare di lei, picchiandola brutalmente. La 36enne ha provato in ogni modo a cercare aiuto - arrivando a tentare di suonare l'allarme all'interno della cabina - ma è riuscita a liberarsi del criminale solo dopo tre ore. Alle 5.45 la donna è stata soccorsa da una guardia giurata, la prima ad avvertire gli agenti della Polfer che hanno poi condotto le indagini.

Il marocchino è uno dei tanti fantasmi senza documenti regolari e senza un tetto che si aggirano attorno alla Stazione Centrale di Milano. Interrogato dal giudice, ha tentato di difendersi dalle accuse, ma gli investigatori non hanno dubbi: a disposizione le immagini delle telecamere e anche di quelle interne dell'ascensore che hanno ripreso le violenze. Inoltre, quando è stato fermato dalle autorità, il 27enne aveva addosso gli stessi vestiti ripresi nei filmati.

Le indagini vanno avanti senza sosta, in particolare sul primo incontro tra vittima e carnefice. Restano da mettere in fila alcuni elementi, gli investigatori coordinati dal pm Menegazzo sono al lavoro su tutte le telecamere disponibili per poter risalire al fotogramma dell'arrivo della 36enne e ogni suo movimento prima dell'incontro che si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Il commento di Sala