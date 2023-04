Proposto a studenti minorenni questionario su sessualità e teoria gender: è polemica

Un sondaggio "a luci rosse" somministrato fra i banchi di scuola anche ai minori, rientrante nella ricerca di una tesi di laurea in psicologia. Un test nel quale veniva chiesto ai ragazzi e alle ragazze anche di esprimere le proprie fantasie erotiche e di indicare la frequenza con la quale visionavano filmati pornografici, sino ad affrontare la teoria del gender. Ma i genitori non hanno gradito l'iniziativa e si sono scagliati contro la dirigenza scolastica. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore in un liceo di Viserba, nella provincia di Rimini. Si tratterebbe peraltro dello stesso istituto scolastico già finito nel mirino di alcuni nuclei familiari riminesi per l'attivazione della "carriera alias", nel 2022. Stavolta, la loro attenzione sarebbe stata calamitata da un questionario particolarmente intimo proposto agli studenti e alle studentesse.

"Nessuno ci ha detto nulla, lo siamo venuti a sapere dai nostri figli - hanno raccontato al quotidiano Il Resto del Carlino i rappresentanti dei genitori - sono stati diffusi a scuola i Qr-code per partecipare al questionario, senza fare differenze tra maggiorenni e minorenni. I ragazzi sono tornati a casa imbarazzati, raccontando di un questionario strano e imbarazzante. Abbiamo quindi provato a capire di cosa si trattasse, provando a compilarlo". Altre domande contestate riguarderebbero a quanto sembra l'opzione di un "genere X", in aggiunta a quesiti sulle sostanze che fuoriescono dagli organi sessuali e sulla masturbazione. Ogni domanda sarebbe inoltre stata formulata con l'utilizzo dell'asterisco al posto della lettera finale, eliminando il genere. Polemiche che hanno portato il dirigente scolastico a precisare come la partecipazione all'indagine fosse su base volontaria, garantendo ad ogni modo l'anonimato ad ogni studente.