Seduti sul ciglio della strada franata, sopra il fiume in piena. L'ira del sindaco

Alcuni giovani sono stati fotografati dopo essersi seduti sul bordo di una strada franata a causa del maltempo, a strapiombo sul fiume sempre più colmo d'acqua. Il sindaco, dopo esserne stato messo al corrente, non ha risparmiato dure critiche ai protagonisti del gesto, criticandoli su Facebook per l'incoscienza mostrata ed invitandoli ad usare la testa. "Che c***o fate?", il messaggio inequivocabile rivolto loro sui social.

Questo quanto è avvenuto nelle scorse ore a Savignano sul Rubicone, un paese della provincia di Forlì Cesena che come tutta la Romagna si trova a dover fare i conti con i danni causati dal maltempo. Già nei giorni scorsi, le autorità avevano invitato i cittadini a prestare particolare attenzione al meteo e a non uscire da casa se non strettamente necessario: l'attenzione resta altissima, perché la pioggia caduta nei giorni scorsi avrebbe ulteriormente aumentato la portata dei corsi d'acqua.

Inviti che non hanno evidentemente colto alcuni giovanissimi di Savignano, stando a quanto fatto presente dai residenti. L'alluvione ha causato a quanto sembra uno smottamento, facendo franare nel fiume parte di una strada che dà proprio sul Rubicone. L'area in oggetto è già stata transennata, per impedirne l'accesso alla popolazione nel tentativo di scongiurare nuovi pericoli. Le transenne poste nelle scorse ore non sembrano però aver suggerito prudenza a tutti: è il caso degli adolescenti in questione, i quali dopo averle scavalcate si sono messi a sedere sul bordo della strada franata. Non è chiaro se si sia trattato di un "gioco" di pessimo gusto (una sorta di prova di coraggio) o di semplice menefreghismo. I ragazzini sarebbero quindi stati invitati da alcuni adulti ad andarsene, ricordando loro il pericolo ancora in corso e facendo loro presente che con un'eventuale nuova frana sarebbero finiti in acqua.