Adesso la sinistra dà la cittadinanza onoraria ad Assange

Julian Paul Hawkins, meglio conosciuto come Julian Assange, diventerà cittadino onorario di Reggio Emilia. Lo ha deciso il consiglio comunale della città emiliana, approvando nel corso della scorsa seduta la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista e attivista australiano e cofondatore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks, attualmente detenuto. Un atto predisposto a seguito di una mozione di iniziativa popolare, approvata con i voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra (supportata dal Movimento 5 Stelle). Astensione per +Europa, voto contrario per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Per un tema particolarmente sentito a Reggio, visto che da qualche anno è nato il Movimento Free Assange Reggio Emilia. “Julian Assange – si legge nella motivazione, illustrata dal presidente del consiglio comunale Matteo Iori – è un simbolo internazionale del diritto alla libertà di stampa e di espressione. Grazie al progetto di giornalismo investigativo Wikileaks, ha reso pubblici all’opinione pubblica internazionale diversi episodi in cui sono stati violati i diritti umani, commessi crimini di guerra e disattesi gli accordi internazionali”.

Gli esponenti del centrodestra non hanno tuttavia risparmiato una "stoccata" all'amministrazione Pd e ai favorevoli, facendo presente come la sinistra abbia votato "a scatola chiusa", senza sapere se Assange sia effettivamente colpevole di quanto gli viene contestato o innocente. Prima di procedere a conferirgli la cittadinanza onoraria, secondo il consigliere della Lega Alessandro Rinaldi, sarebbe stato meglio attendere l'esito del processo. " C'è gente che con un po' di leggerezza si sostituisce alla giustizia. Innanzitutto, la colpevolezza di Assange non è stata accertata: è sbagliato dire che sia colpevole - ha detto, parlando a nome dei tre partiti di centrodestra - ma sulla base di cosa è considerato innocente? Ad oggi dobbiamo rifarci agli atti dei giudici della Gran Bretagna, dopo che per sette anni Assange si è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador per sfuggire alla giustizia britannica. Perché non dobbiamo rispettare un provvedimento cautelare emesso da un giudice britannico?".