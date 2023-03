Ritrovato a Napoli l'orologio del marito di Afef: era stato rapinato a Milano

L'orologio di Alessandro Del Bono, manager di Mediolanum Farmaceutici e marito di Afef Jnifen, è stato ritrovato a Napoli. Due mesi fa, l'imprenditore era stato depredato di un cronografo marca Patek Philippe da alcuni banditi in corso Monforte, a Milano. I criminali gli avevano puntato la pistola in faccia mentre stava rincasando a bordo della sua Ferrari.

Il ritrovamento dell'orologio

Stando a quanto racconta il giornalista Pierpaolo Lio sul Corriere.it, il prezioso orologio - un Patek Philippe modello 5140 - è stato trovato in un magazzino del capoluogo partenopeo assieme a una ventina di altri gioielli, per un valore complessivo di ben 6 milioni di euro. Lo hanno scovato gli agenti della Squadra Mobile di Napoli nel corso di un'operazione volta a sgominare una banda criminale che ricettava bottini razziati all'Italia e all'Estero. Pare che alcuni "trasfertisti" fossero legati al clan Di Biasi, nei Quartieri Spagnoli, ma gli autori della rapina al manager non sono stati individuati.

La rapina al manager

La rapina era stata messa a segno nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio. Alessandro Del Bono, Ad dell'azienda Mediolanum Farmaceutici, si trovava a bordo della sua Ferrari e stava rincasando. Non aveva fatto in tempo a percorrere la rampa del garage che un uomo armato di pistola, con il volto coperto da un casco integrale, aveva spaccato il finestrino dell'auto per strappargli l'orologio dal polso. Dopodiché il bandito si era dileguato, probabilmente con un complice, in sella ad una moto. Nonostante il grande spavento, per fortuna, Del Bono aveva riportato solo delle lievi escoriazioni.

Sgominata la banda di ricettatori dei gioielli di lusso

Nella giornata di martedì 28 febbraio, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli - in collaborazione con i colleghi di Caserta e il commissariato "Poggioreale" - hanno sgominato un'organizzazione criminale, con base operativa a Napoli, dedita alla ricettazione di preziosi orologi da polso razziati in Italia e in altri stati europei. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 460 mila euro di banconote occultate in alcune scatole di scarpe, 24 orologi di lusso di varie marche (Rolex, Patek Philippe, Tudor, Audemars Piguet, Richard Mille) privi di documentazione attestante la legittima provenienza, certificati di garanzia in bianco o compilati con dati falsi e numerosi pezzi per il montaggio di orologi di pregio (quadranti, casse, cinturini, fondelli, ghiere, etc.). In particolare, è stato rinvenuto un orologio Richard Mille della limitatissima serie "Yohan Blake", quotato sul mercato a 1,7 milioni di euro.