"Rivogliamo gli spazi che avevamo occupato": le minacce dei Collettivi

A Firenze è andata in scena nelle scorse ore una protesta davanti al Liceo Michelangiolo, teatro nei giorni scorsi della violenta rissa fra gli studenti di sinistra e quelli di Azione Universitaria. A Bologna, più o meno in contemporanea, i Collettivi comunisti che occupavano abusivamente gli spazi dell'Università hanno manifestato per l'ennesima volta contro il rettorato e le forze dell'ordine e non sono mancati momenti di tensione. Il mondo universitario sembra più che mai in fermento, in questo periodo. Quanto avvenuto nel capoluogo toscano ha avuto ampia risonanza e martedì si è svolta per le vie cittadine una manifestazione che ha visto i partecipanti paventare addirittura il rischio di un ritorno del fascismo, per quanto della colluttazione avvenuta lo scorso 18 febbraio esistono testimonianze che parlano di una precedente aggressione ai danni di Azione Universitaria portata avanti proprio dagli studenti dei collettivi.

Un corteo nel corso del quale, stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, sarebbero partiti anche cori contro il sindaco di centrosinistra Dario Nardella e le istituzioni, accusati di non aver garantito l'incolumità dei liceali. Avvenimenti che hanno evidentemente catalizzato l'attenzione sulla città toscana, distogliendola da quanto nello stesso periodo di tempo avveniva ad una novantina di chilometri di distanza. Già, perchè stando a quanto riportato dalle cronache emiliane, qualche giorno fa la polizia ha sequestrato gli spazi dell'Università di Bologna e gli alloggi da tempo occupati in maniera abusiva da esponenti dei collettivi studenteschi. E i diretti interessati non l'avrebbero presa benissimo, cercando lo scontro con gli agenti e rivolgendo parole di fuoco al rettore. Le rimostranze stanno peraltro proseguendo e proprio per il pomeriggio di domani il CUA Bologna ha indetto un nuovo sit in Piazza Scaravilli.