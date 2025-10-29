"Lo schianto, poi ci siamo ribaltati". Il racconto di una giovane coinvolta dell'incidente di Oderzo

Mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire tutte le fasi del terribile incidente avvenuto questa mattina a Oderzo (Treviso), dove un bus con a bordo cinquanta studenti ha impattato contro un suv, provocando la morte del conducente della seconda vettura, cominciano ad essere diffusi i racconti dei testimoni che si sono ritrovati ad assistere al dramma.

Fra le storie raccolte dagli inquirenti e dai giornalista si trova anche quella di una giovane studentessa che si trovava proprio fra i passeggeri dell'autobus coinvolto nel gravissimo scontro. "Ho sentito lo schianto, ho sentito la corriera che andava dentro al fossato e poi ci siamo tutti ribaltati", ha spiegato la giovane, intervistata da Tgr Rai e da alcune emittenti televisive locali. La ragazza ha spiegato di essersi trovata proprio fra quei cinquanta ragazzi che viaggiavano sul bus quando, intorno alle 7.30, si è verificato l'incidente.

Le ragioni dello schianto sono ancora da accertare. Sappiamo però che è morto un uomo, l'85enne Germano De Luca. " C'era qualcuno che urlava di aprire la finestra, di spaccare la finestra per uscire ", ha aggiunto la giovane, ripercorrendo quei terribili momenti. "La corriera è andata dentro il fossato e io sono andata a sbattere contro una delle sedie perché non tutti erano seduti, perché la corriera era molto piena" . E, ancora: "C'è stato un momento di panico, perché c'era gente che urlava, scalciava, piangeva".

Si è poi aggiunto il racconto di un'altra ragazza, che ha spiegato come gli studenti siano riusciti a uscire dal mezzo passando dal tettuccio del bus, passando uno ad uno. "Io sono uscita tra gli ultimi avendo avuto un problema con la caviglia" , ha riferito.

Ma c'è anche il racconto di un uomo che ha assistito a tutto, ed è stato intervistato da La tribuna di Treviso: "Ho visto il bus nel fosso e la macchina vicino.

C'erano tantissimi ragazzi. C'erano tantissimi ragazzi che uscivano dalla corriera. Ho chiesto se si erano fatti male e mi hanno risposto di no. L'auto l'ho vista da lontano. Non è bene avvicinarsi, ho lasciato operare chi di dovere".