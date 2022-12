"La sfilata delle devianze". L'ultima trovata delle femministe contro la Meloni

Il mese scorso appesero a testa in giù un manichino che rappresentava il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Pochi giorni dopo, indirizzarono un messaggio al premier, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, facendo loro presente di non essere i benvenuti a Bologna. E le femministe del Laboratorio Cybilla hanno organizzato per dopodomani una nuova iniziativa: la "sfilata delle devianze", ossia una passerella improvvisata nelle vie bolognesi dello shopping di lusso per impedire ai cittadini di effettuare acquisti natalizi costosi. E per protestare di nuovo contro un governo che faticano evidentemente ad accettare (a dispetto dei voti ottenuti dal centrodestra alle elezioni dello scorso settembre) visto che la loro attenzione è tornata sulla revisione del reddito di cittadinanza.

"Noi siamo stanche che lo scintillio debba appartenere sempre a qualcun altro. Siamo stanche di sentirci dire che non ci meritiamo il desiderio, perché ancora non ci siamo fatte sfruttare abbastanza. Siamo stanche di essere escluse dalla possibilità di vita degna, anzi di vita più che degna: bella. Siamo stanche che la ricchezza appartenga sempre a qualcun altro, che mentre a noi viene tolto il reddito di cittadinanza (magra, minima, insufficiente e contraddittoria misura che ha espresso però una seppur piccola possibilità di autodeterminazione e autonomia) c’è chi può spendere per una borsetta i soldi che basterebbero a pagarci mesi di affitto. Siamo stanche che le nostre vite vengano aggredite, spossessate della possibilità di desiderare, intanto che il mondo circostante continua a fluire ai ritmi battenti dello shopping natalizio - il pensiero del collettivo femminista, espresso in una nota su Facebook nella quale hanno confermato l'intenzione di "occupare" il centro storico - blocchiamo il normale pomeriggio di shopping nei negozi del lusso sfrenato. Blocchiamo quel simbolo di sfruttamento e appropriazione, simbolo della nostra esclusione da questo sistema.