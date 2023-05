"Sghignazza mentre si masturba". Il gesto choc dello straniero davanti alla minorenne

Il degrado di Milano sta raggiungendo livelli non più sostenibili. Il clamore per l'arresto della transessuale è stato grande, enorme, ma in città si vivono quotidianamente situazioni ben oltre il limite che non destano lo stesso scalpore. Eppure si tratta di fatti violenti a livello fisico, come l'accoltellamento sotto le torri di Gae Aulenti in pieno pomeriggio, quando le famiglie si ritrovano per un aperitivo, e mentale, come dimostra quanto accaduto questa mattina, dove un uomo, presumibilmente straniero, si è denudato mostrando il suo pene a una ragazzina di 16 anni che attendeva i mezzi del trasporto pubblico per andare a scuola.

Milano Bella Da Dio è il profilo social che raccoglie tutte le segnalazioni, con tanto di documentazione video e fotografica, che arrivano dai cittadini, stanchi di vivere in una città che non percepiscono più sicura e vivibile. Avendo perso fiducia nelle istituzioni locali, che da anni si dimostrano completamente insensibili alle segnalazioni dei cittadini che vivono il mondo reale, preferendo quelle ideologiche degli amici degli amici che vivono nella cerchia dei Bastioni, i milanesi si rivolgono ai canali non ufficiali per denunciare. Così è avvenuto anche questa mattina. " Ciao Milano Bella Da Dio, questa è la situazione alle 07:30 del mattino alla fermata del tram di Piazza Ascoli ", si legge nel messaggio pubblicato dalla pagina.

Per questione di decenza e decoro non pubblichiamo il video, che è comunque presente sui canali social. Ma le immagini sono eloquenti. " Mi piacerebbe sapere perché una ragazzina di 16 anni mentre aspetta il tram per andare a scuola si deve ritrovare il cazzo di un vecchio sbattuto in faccia che la guarda sghignazzando mentre si masturba ", si legge nella seconda parte del messaggio, che descrive perfettamente le immagini. Il video dura 12 secondi e si interrompe nel momento in cui l'uomo, come se nulla fosse, se ne va. Si potrebbe configurare come una vera e propria violenza sessuale a danno di una minore ma il responsabile è molto probabile resterò impunito. Anche perché non è certo l'unico episodio simile in città

Piazza Ascoli si trova lungo il viale Abruzzi, una delle vie che chiude la seconda cinta di Milano, alla periferia orientale. È una zona con elevata incidenza di cittadini stranieri, spesso irregolari, dove trovano spazio anche i centri sociali. Le immagini pubblicate dal profilo social sono raccapriccianti e disgustose e fotografano con precisione quello che è diventata Milano. Il tutto nell'indifferenza del suo sindaco, avulso dal mondo reale e dai suoi problemi.