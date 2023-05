"Shhh… siamo tornate". Rispunta a Milano il murale di Meloni e Schlein

È ricomparso a Milano il murale che raffigurava Giorgia Meloni ed Elly Schlein nude e incinte. Questa mattina, infatti - sempre in Piazza San Babila -, l'opera dell'artista AleXsandro Palombo ha rivisto la luce dopo la rimozione forzata della scorsa settimana. Se la rappresentazione che era stata tolta pochi giorni fa s'intitolava Power is Female, quella di questa mattina ha un nuovo nome: "Shhh… siamo tornate". A differenza dell'altra circostanza, le due leader politiche sorridenti hanno un dito davanti alla bocca, a richiamare il gesto universale del silenzio " come a volerle zittire e cancellarne il messaggio di libertà e autodeterminazione ", commenta Palombo. " Le avevano sottovalutate e per questo non le hanno viste arrivare, le hanno rimosse ma loro sono tornate! ", ha poi scritto su Instagram.

La spiegazione del nuovo murale di Palombo

Meloni e Schlein, nuove icone della pop art, riappaiono quindi nuovamente insieme. Sul grembo della Meloni c'è la scritta "Not For Rent" ("Non in affitto") mentre su quello della Schlein compare "My Uterus My Choice" ("Mio utero, mia scelta"). Sulle braccia, da una parte la fiamma tricolore e dall'altra bandiera arcobaleno. In un comunicato, AleXsandro Palombo spiega che il murale " rappresenta l'immagine più emblematica e icastica delle riflessioni teoriche e dei dibattiti critici sul tema, un'opera che riflette sulle narrazioni della maternità nell'era moderna e il potere delle donne, il diritto all'autodeterminazione e il miracolo della vita ". L'opera di Palombo tenta dunque di " rispondere alle urgenze del contemporaneo, è un antianestetico sociale, uno strumento per incoraggiare il dibattito pubblico e lo scambio di opinioni, per coinvolgere e generare un'occasione di incontro ".

I precedenti di Giovanni Falcone e Angelina Jolie