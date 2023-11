Shiva diventa padre in carcere e parla del figlio: "Non poterlo vedere è una condanna"

Divenuto padre nelle scorse ore, il rapper Shiva ha espresso tutta la sua sofferenza per il fatto di non aver ricevuto l'autorizzazione ad uscire dal carcere per assistere al parto e incontrare per la prima volta il piccolo Draco.

Il bambino, nato a Milano dalla relazione tra il rapper e Laura Maisano, è venuto al mondo nella giornata di ieri, sabato 25 novembre. Nessuna deroga per il lieto evento: a Shiva, detenuto in carcere con l'accusa di tentato omicidio nei confronti dei sostenitori del suo collega e rivale Rondo Da Sosa, non è stata concessa infatti la possibilità di uscire dalla propria cella per recarsi in ospedale e assistere di persona al lieto evento. Ecco perché ha deciso di pubblicare sui social network una lettera in cui ha espresso tutta la sua sofferenza per il fatto di non essere stato presente in un momento così importante nella vita di un padre.

A informare Shiva della nascita di Draco, vista l'impossibilità di comunicare con l'esterno, sono stati gli amici e produttori musicali Leon_Vende e Simone Biasi, che hanno acceso dei fuochi d'artificio all'esterno del penitenziario di San Vittore, uno dei metodi più classici per trasmettere informazioni a chi sta dietro le sbarre. Una notizia agrodolce per il rapper, assente al momento della venuta al mondo del figlio.

"Oggi è il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso momento il più triste" , esordisce il messaggio scritto da Shiva su un semplice foglio a quadretti. "È nato mio figlio ma non mi è stato permesso di essere presente al momento della sua nascita. Non pensavo mai di dover scrivere questa lettera - prosegue il rapper - dovevi nascere due settimane fa e so che mi hai aspettato tutto questo tempo... fino all'ultimo ho sperato di esserci, ma le cose non sono andate come previsto".