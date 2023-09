"Uno splendido regalo". Milano ricorda il partigiano Mike Bongiorno

Milano rende omaggio a Mike Bongiorno e al passato di partigiano. In zona Sempione, una targa è stata scoperta davanti alla sua abitazione in via Giovanni da Procida al civico 10 dall'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. Presenti la moglie di Mike, Daniela Zuccoli, e i figli Niccolò e Michele, nonché alcuni residenti del condominio che hanno promosso l'apposizione della targa. A Bongiorno è stata anche dedicata la passeggiata di Porta Nuova, sotto i grattacieli, parallela a viale della Liberazione. Nella targa si legge: " In questa casa visse Mike Bongiorno, detenuto in gioventù nel carcere milanese di San Vittore perché antifascista. Fu storico presentatore televisivo e tra i padri fondatori della televisione italiana. Legato con amore alla città di Milano ".

" Questa casa me lo ricorda tantissimo, io qui ho vissuto 43 anni, ci sono nati i miei figli e mi commuovo ancora - ha commentato la vedova - . Questo è un regalo molto bello della città di Milano, per cui Mike ha fatto tanto, anche con le sue trasmissioni ". L'anno prossimo si terrà il centenario della nascita di Mike Bongiorno, che verrà celebrato con un ampio cartellone di eventi e anche con una fiction Rai di cui una parte riguarderà il giovane partigiano che rischiò la fucilazione.

Sarà proprio in quel periodo (1944) che il re dei telequiz conobbe Indro Montanelli, anche lui portato a San Vittore dai nazifascisti. Quegli anni " hanno segnato profondamente la sua vita ", hanno spiegato i figli dello storico conduttore televisivo scomparso l'8 settembre del 2009. Nato a New York il 26 maggio 1924, Mike accompagnò la nascita della tv italiana con il programma "Arrivi e partenze", diventò famoso qualche anno dopo con "Lascia e raddoppia" e "Rischiatutto" prima di approdare alla neonata Telemilano 58, che poi divenne Canale 5.