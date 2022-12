Una strada di Roma intitolata a Chiara Corbella Petrillo: la proposta di FdI

Una strada, una piazza o un giardino di Roma alla memoria di Chiara Corbella Petrillo: questa la mozione depositata da Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina. Un esempio per tutti, una madre coraggio che ha tracciato un solco nel cuore di tutti. Dopo aver perso alcuni figli durante la gestazione, Chiara Corbella Petrillo decise di rinunciare alle cure per fare nascere sano il suo bambino, il piccolo Francesco. Morì a soli 28 anni, sconfitta dal tumore. Ma la sua storia si diffuse rapidamente, coinvolgendo tantissime persone: basti pensare che la sua tomba, al cimitero monumentale del Verano, è diventata nel tempo meta di pellegrinaggi e luogo di preghiera.

Il 21 settembre 2018 si è aperta ufficialmente la causa di beatificazione, con un processo presieduto dal cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Come annunciato lo scorso12 giugno 2022 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi dal ministro generale dell’ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli, la causa di beatificazione e canonizzazione di Corbella è affidata dalla Postulazione Generale per le Cause dei Santi dell’Ordine dei Frati Minori Francescani.

Giovane sposa e madre romana proclamata Serva di Dio dalla Chiesa Cattolica nel 2018, Chiara è stata citata da Giorgia Meloni nel corso del suo primo discorso da presidente del Consiglio. Ora la proposta di FdI: “La storia, la vita e le opere di Chiara Corbella Petrillo hanno avuto un’ampia eco a livello nazionale e internazionale e sono diventate un punto di riferimento per tantissime persone, in particolare per le giovani generazioni”, le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, Giovanni Quarzo.

Una strada intitolata a Chiara Corbella Petrillo

“Crediamo che sia estremamente importante che Roma Capitale renda omaggio, a distanza di oltre dieci anni dalla sua morte e in vista della celebrazione del Giubileo, ad una donna straordinaria la cui storia è diventata un modello di speranza e amore per la vita e la famiglia” , ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia: “Il nostro augurio è che questa proposta possa essere calendarizzata quanto prima e approvata con il più ampio consenso”.

“Chiara non finisce di sorprenderci”