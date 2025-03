La targa per Rosina, prima donna pilota

Ascolta ora 00:00 00:00

«Pioniera dei cieli milanesi, prima donna in Italia e ottava nel mondo a conseguire il brevetto di pilota di aerei nel 1913».

Appena superati i tornelli della fermata M4 di Linate, poco prima di entrare in aeroporto, è stata svelata una targa per ricordare la milanese Rosina Ferrario (nella foto), nata nel 1888 e deceduta nel 1957, prima aviatrice italiana ad aver conseguito il brevetto di volo. «Siamo orgogliosi di inaugurare questa targa perché è il ricordo di una donna straordinaria, che ha fatto qualcosa di straordinario in un tempo difficile - ha affermato l’assessore alla Mobilità Arianna Censi, che ha partecipato alla cerimonia di svelamento della targa indossando la fascia tricolore Credo che questo sia il simbolo della disponibilità di una persona di mettersi al servizio di un Paese. Mai come oggi abbiamo bisogno di un esempio da parte delle donne». Presente anche il presidente del Municipio 4 Stefano Bianco. «Aveva tentato di conseguire il brevetto al campo di aviazione di Taliedo, all’epoca denominato Aerodromo d’Italia, uno dei primi aeroporti d’Italia e il primo ed unico aeroporto di Milano fino ai primi anni Trenta, ora all’interno del Municipio 4.

Riuscì poi a conseguire il brevetto alla Scuola d’Aviazione di Vizzola Ticino. Durante la guerra avrebbe voluto dare il suo supporto, come aviatrice al servizio dei commilitoni feriti ma non era permesso alle donne», ha spiegato Bianco.