"Ti rubiamo la bicicletta e l'ordine". Rider picchiato da baby gang

Un rider di Just Eat, a Palermo, è stato aggredito da una baby gang mentre era in servizio.

Il ragazzo, domenica sera, stava pedalando per le vie del quartiere Ballarò dove doveva effettuare una consegna quando, all’improvviso, sono comparsi nove ragazzini che gli hanno bloccato la strada.

Dopo averlo circondato ed essersi accertati che non avesse via di fuga, i nove giovani, presumibilmente minorenni, hanno cominciato a picchiarlo selvaggiamente, buttandolo giù dalla bicicletta per poi prenderlo a schiaffi, pugni e calci mentre il malcapitato si trovava a terra. L’aggredito non ha subito solo percosse ma è anche stato vittima di minacce. Gli aggressori hanno provato anche a rubargli i soldi, lo zaino, la bicicletta e persino l’ordine che si stava accingendo a consegnare nelle vicinanze.

Il corriere ha avuto la forza di reagire e di sfuggire alle angherie inflittegli dalla baby gang, evitando di farsi derubare dei suoi articoli personali e della bicicletta per poi seminare il gruppo e riuscire persino a portare a termine l’ordine.

Poco dopo, il rider si è presentato alla stazione dei Carabinieri situata in via Mura di San Vito dove ha raccontato dell’aggressione subita agli agenti dell’Arma. La denuncia è stata registrata e sono partite le indagini per identificare i responsabili dell'accaduto.

Sulla questione è anche intervenuta la Cgil di Palermo. In una nota congiunta, il segretario generale, Fabio Lo Monaco, e la segretaria responsabile dei rider, Olga Giunta, hanno dichiarato: "La Filt Cgil Palermo condanna duramente l'aggressione e manifesta la propria vicinanza al lavoratore coinvolto. Il food delivery è sempre più un settore in espansione e i rider ne rappresentano il motore e l'elemento fondamentale" . I due dirigenti sindacali hanno poi concluso: " È fondamentale garantire la sicurezza e la protezione di coloro che svolgono questo lavoro. I lavoratori hanno il diritto di tornare a casa incolumi, ripetutamente i rider sono vittime di aggressione e furti. Chiediamo che ci sia più attenzione sul tema sicurezza e ci siano più controlli per evitare questi spiacevoli episodi ".

L’aggressione al rider da parte di una gang giovanile non è l’unico episodio che si è verificato nelle 72 ore precedenti nel capoluogo siciliano. Una coppia formata da marito e moglie, 63 anni lui, 50 lei, è stata presa a calci e pugni da un gruppo di giovani dopo che avevano chiesto di abbassare la voce. La coppia è stata portata all'ospedale Civico di Palermo dove ad entrambi è stato diagnosticato trauma facciale e cranico. I Carabinieri stanno portando avanti le indagini.