Torna la Night Run di Milano con gli atleti dei Mondiali

Il 15 settembre torna a Milano la CityLife Night Run, la corsa non compettiva giunta alla sua terza edizione. 2500 runners partiranno alle 21.45 da Piazza Tre Torri Alta e correranno lungo un tracciato scorrevole costituito da un anello unico di 4,5 km, da percorrere una o due volte. Il percorso sarà animato da luci e colori per far vivere ai corridori un’esperienza di sport e festa per tutti.

La grande novità di quest’anno è che la corsa sarà anticipata da uno spettacolare evento nell'evento. Alle 21.15 prenderà il via Made to Win-Break the Lap, l’exhibition-event di running che vedrà protagonisti alcuni degli atleti Adidas che hanno appena partecipato ai Mondiali di Atletica di Budapest. Sedici di loro (8 uomini e 8 donne), divisi in due team capitanati da Yeman Crippa e Iliass Aouani, saranno schierati sulla linea di partenza in Piazza Tre Torri.

Made to Win-Break the Lap è una spectacular-race a eliminazione su un circuito di circa 900 metri da ripetere cinque volte. La gara sarà aperta da una moto elettrica BMW che a ogni giro manterrà un’andatura controllata prima di lasciare via libera ai corridori di cimentarsi in una volata fino alla linea di lap. Il tutto verrà ripreso e proiettato in tempo reale su un maxischermo in Piazza Tre Torri Alta e sulle vetrine dello Store Adidas in Piazza Tre Torri Bassa.

Il gruppo di atleti d’élite è ricco ed eterogeneo, composto da maratoneti, mezzofondisti e velocisti. Oltre ai già citati Iliass Aouani, campione italiano di mezza maratona nel 2021 e all’olimpionico Yeman Crippa, primatista nazionale sui 3000, 5000 e 10000 e 21km, saranno presenti: Daniele D’Onofrio, campione italiano assoluto 2023 di mezza maratona; gli azzurri Ala Zoghlami (siepista) e Simone Barontini (800 m) che hanno recentemente preso parte ai mondiali di Budapest; i quattrocentisti olimpionici di Tokyo 2020 Lorenzo Benati, Rebecca Borga e Alice Mangione; i fondisti Sara Galimberti e Zohair Zahir; Nicole Reina, siepista e mezzofondista; Andrea Albanesi, Rachid Es-Skidri e Massimiliano Sala, captain Adidas runner; Federica Baldini e Valentina Gemetto.