"Non era fatto per quello". Ecco perché è crollato il solaio al matrimonio

La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti con due ipotesi di reato, stando a quanto riporta stamani il quotidiano La Nazione: lesioni colpose e omissione di lavori necessari per rimuovere i pericoli. I proprietari dell'edificio si sono messi a disposizione delle forze dell'ordine. Ma l'imprenditore edile che anni fa ristrutturò lo stabile sembra abbastanza sicuro: il solaio è crollato perché tante persone si sono trovate contemporaneamente a ballare e a saltare in quel punto, quando c'era la sala da ballo a pochi metri di distanza. Questi gli ultimi sviluppi legati alla tragedia dell'ex-convento di Giaccherino, con i carabinieri di Pistoia che stanno indagando per ricostruire la vicenda nei dettagli. Decine di persone sono rimaste ferite quando il pavimento della stanza nella quale si stava concludendo il matrimonio è crollato. Non ci sono state se non altro vittime: i giovani sposi sono stati dimessi ieri dall'ospedale e solo due invitati restano ad oggi ricoverati a Careggi in prognosi riservata.

I militari dell'Arma hanno ascoltato quattro testimoni e nei prossimi giorni saranno ascoltati anche il padre dello sposo e lo sposo stesso, che aveva firmato il contratto di affitto della struttura per la festa. La procura ha già acquisito le autorizzazioni per l’evento ed è già stata sentita la responsabile commerciale della società che gestisce l’ex-convento (con le famiglie proprietarie che si sono dette costernate per quanto avvenuto e pronte a collaborare). Si attende una prima relazione da parte dei vigili del fuoco, prima di nominare un perito. Gli inquirenti stanno cercando soprattutto di capire cosa abbia portato al cedimento del solaio. E anche Agostino Visconti, l'imprenditore in pensione che effettuò una decina di anni fa i lavori di ristrutturazione dell'ex-convento quattrocentesco, fatica a spiegarsi quanto avvenuto e perché i partecipanti allo sposalizio abbiano scelto proprio quel solaio per i balli.