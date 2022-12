Uffizi e musei aperti durante le feste? I sindacati si mettono di traverso

Uffizi e musei civici di Firenze aperti durante le festività? Si può fare. Anzi no, forse: perchè se il sindaco di centrosinistra Dario Nardella sembra avere recepito la recente "tirata d'orecchie" del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e del sottosegretario Vittorio Sgarbi, lo stesso non si può dire dei sindacati che rappresentano il personale dei luoghi d'interesse del capoluogo della Toscana, che hanno già promesso battaglia. E a farne le spese rischiano di essere i numerosi visitatori di tutta Italia che nei prossimi giorni visiteranno il centro storico fiorentino. Tutto è iniziato nelle scorse ore, quando Nardella ha annunciato una serie di aperture straordinarie a beneficio dei turisti: Palazzo Vecchio rimarrà aperto in via eccezionale anche il giorno di Natale, oltre che a Capodanno (insieme al Museo del Novecento).

La contrarietà dei sindacati

Idem dicesi per gli Uffizi, che oltre ai giorni "standard" rimarranno aperti anche a Santo Stefano e il 2 gennaio prossimo. Una decisione presa dalla giunta in accordo con i vertici della direzione cultura del Comune, anche sulla base di quanto fatto notare lo scorso novembre dal ministro Sangiuliano (che non aveva nascosto delusione ed irritazione per la chiusura degli Uffizi durante lo scorso ponte di Ognissanti). Il consiglio sembrerebbe quindi esser stato recepito, ma non da tutti a quanto pare. Le sigle sindacali hanno già annunciato l'intenzione di mettersi di traverso. In un duro comunicato contro il Partito Democratico, CGIL Fp e CGIL Filcams, UIL Trasporti e UIL Fpl hanno espresso tutta la loro contrarietà all'iniziativa, puntando il dito contro quella che reputano una decisione unilaterale. E chiedono quindi un passo indietro.