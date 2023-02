Vandalizzata targa della Dc: l'ombra degli anarchici

Una "A" maiuscola inscritta in un cerchio, per una firma che appare inconfondibile. La Toscana sembra insomma essere vittima da qualche giorno di un vero e proprio "raid vandalico" di matrice politica: dopo quanto avvenuto a Firenze nel giro di poche ore (dove ignoti presumibilmente vicini all'estrema sinistra hanno deturpato prima il cartello dedicato alle vittime delle foibe e poi vandalizzato la sede di Forza Italia) stavolta l'attenzione si è spostata a Siena. Qualcuno ha infatti vandalizzato la targa in marmo che il Comune toscano ha dedicato alla Democrazia Cristiana, posta nella "storica" sede che vide la prima assemblea della sezione della "Balena bianca" cittadina. Se però nei due episodi riscontrati sul territorio fiorentino la matrice poteva solo essere ipotizzata, l'azione compiuta a Siena sembra esser stata "firmata": sul fregio è stato infatti disegnato con il pennarello indelebile il simbolo degli anarchici.

Nelle scorse ore, gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a fotografare la targa e ad inoltrare il materiale alla questura. Le indagini sono quindi ancora in corso: di certo c'è che l'autore del gesto ha agito nelle ore notturne, sfruttando l'assenza di testimoni. Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere del circuito di videosorveglianza dell'area, nella speranza di ricavare indizi utili volti a risalire all'identità del vandalo. Resterà infine da capire se si tratti di una goliardata di pessimo gusto o di una protesta che rientra nell'ambito delle azioni dimostrative con le quali i gruppi anarchici stanno chiedendo in tutta Italia la revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito. Intanto Luigi De Mossi, sindaco di centrodestra del capoluogo senese, ha preso le distanze da quanto successo.