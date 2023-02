Il viaggio inizia alla Bit: apre la Borsa del Turismo

Viaggi e vacanze, desideri e sogni da appagare oggi più di ieri perché il turismo è sempre più a “misura d’uomo”, un’esperienza a cui non si rinuncia, “partendo” da una meta speciale: la Bit 2023, la Borsa internazionale del turismo che apre questa domenica fino a martedì 14 nei padiglioni di Allianz MiCo di Fiera Milano, appuntamento business per gli operatori che domenica è aperto anche al pubblico e presenta tutte le novità dell’offerta Italia ed estero in una sorta di “rito di passaggio” che si ripete da 40 anni a conferma del ruolo della manifestazione per il settore travel e per tutta l’economia italiana.

Inaugurazione con il ministro del Turismo Daniela Santanché che dopo il taglio del nastro visiterà l’esposizione e parteciperà all’inaugurazione dello stand Enit alla presenza dell’ad Ivana Jelinic, e all’inaugurazione dello stand ITA con Emiliana Limosani, cco di ITA Airways e ceo di Volare. Da segnalare che nel pomeriggio (ore 15:30, Pad. 4 Sala Coral 4) Enit presenterà i dati del comparto assieme a Isnart.

All’Allianz MiCo si viaggia nelle bellezze dell’Italia nel segno di esperienze sostenibili, consapevoli e slow da Nord a Sud. Qualche esempio? In Calabria si può andare a piedi alla scoperta delle vestigia della Magna Grecia nei cammini intorno a Isola Capo Rizzuto, mentre a Rotondella in Basilicata i turisti imparano a fare il Pastizz’, il tradizionale calzone di carne, insieme alle massaie. In Puglia si può ripercorrere l’antica Via Appia, candidata a patrimonio Unesco, e in Molise la Via di San Francesco. Al Centro, le Marche e l’Umbria propongono percorsi bike e mountain bike, mentre al Nord il Friuli Venezia Giulia rilancia cinque cammini – tra i quali l’antichissima Strada Romea – e la Lombardia punta sulla montagna con un’offerta rinnovata di piccoli hotel e strutture non alberghiere.

E proposte altrettanto accattivanti arriveranno da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Sardegna, Sicilia e Veneto, oltre che da città e comuni tra i quali Abbiategrasso, Caposele, Cefalù, La Maddalena con le sue isole, Macerata, Magenta o consorzi ed altri enti compresi Best of Western Sicily, Comitato Regionale Unpli Lombardia, o i parchi nazionali del Pollino e dell’Aspromonte.

Nell’area Leisure si trovano invece proposte internazionali. Nel corto e medio raggio patrimoni storici unici, sono a portata di mano a Sarajevo o Salonicco, con il resto della Grecia, o nell’ancor più prossima San Marino, mentre per una Croazia alternativa si può puntare alle meraviglie naturali dell’interno, magari sconfinando nelle vicine montagne di Slovenia, Carpazi, Romania o Moldavia. Setting perfetti per alternare sole & mare con le escursioni nella natura sono Formentera, Ibiza e Gran Canaria o il verdissimo Portogallo. Sulla sponda Sud, l’Algeria offre una prospettiva diversa sul Mediterraneo e sul Sahara, insieme alle oasi e i paesaggi unici di Egitto, Tunisia, Marocco, Palestina, la città del deserto di Salt in Giordania, patrimonio Unesco, il tuffo nella caleidoscopica di Israele e le chiese rupestri del Caucaso in Georgia o Armenia.

Natura, storia e cultura attendono chi è pronto a volare più lontano, ad esempio in Thailandia dove è possibile vivere l’esperienza di una vera fattoria bio a 30 minuti dalla spiaggi di Pateng. Nel subcontinente indiano, si può attraversare in barca lungo il fiume la natura lussureggiante del Kerala. A metà strada con l’Africa Mauritius spicca per l’equilibrio tra mare, paesaggi e molteplici culture. Sul continente è invece il Senegal una delle mete must dell’anno, dai parchi naturali di Sine Saloum al grande lago Retba, insieme con la Namibia dalle spiagge incontaminate e dall’incredibile deserto del Kalahari con la “città fantasma” semisepolta di Kolmanskop.

Dall’altra parte del mondo, tra le offerte emergenti nelle Americhe, la new entry Nicaragua con le sue foreste pluviali che preservano il 7% della biodiversità mondiale, con la vicina Costa Rica, il Ceará in Brasile con il mare di smeraldo, le foreste e le imponenti cascate, o l’Uruguay con il trekking e il cavallo nella pampa e i safari fotografici a caccia di balene nell’Oceano, cui si affiancano i classici della vacanza slow nel Cono Sur come Perù, Bolivia, Galapagos e Patagonia e destinazioni sospese tra natura selvaggia e metropoli piene di vitalità, come l’Argentina. Più a Nord, nei Caraibi, si ripropongono in chiave responsabile anche i paradisi tropicali di Cuba.

Nella Tourism Collection sono presenti molti grandi nomi tra i maggiori player. Tra i vettori tra i quali spicca il debutto, se non il ritorno con una nuova veste, di ITA Airways (che alle 13:30 presenterà al proprio stand le nuove destinazioni, tra le quali Rio de Janeiro, San Francisco e Washington) e la partecipazione di compagnie internazionali tra le quali Air Europa, Air India, Eva Air o Fly Dubai. Presenti anche Trenitalia, con la sua rete di linee ad alta velocità considerate tra le migliori al mondo e Trenord impegnata in un processo di forte rinnovamento del trasporto regionale in Lombardia. Importante la presenza di Sea Aeroporti di Milano che gestisce lo scalo intercontinentale di Malpensa e il cityairport di Linate da poco completamente rimodernato che presenterà strategie, nuovi collegamenti e investimenti che spingeranno la ripresa già in corso che tra l’altro sarà segnata dalla riapertura del Terminal 2 di Malpensa il 31 maggio.

Turismo e benessere: focus sul turismo termale

Ore 11:30, Pad. 4 Sala Coral 2

Bit ospita il dibattito sulla relazione tra l’esperienza turistica e il benessere della persona, della società e dell’ambiente, moderato da Marcantonio Ruisi, docente dell’Università di Palermo. Focus sul turismo termale e sulla sostenibilità, con Emilio Becheri, esperto di Economia del turismo e beni culturali, e Nicola Boccella, docente dell’Università Sapienza di Roma. Partecipano anche Carmen Bizzarri, docente dell’Università Europea di Roma con Samuel Piana, Fondatore di Landexplorer, e Rafaele Palumbo, presidente del Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia-Brasile.

Il turismo sceglie la realtà aumentata: Turismo 4.0

Ore 11:30, Pad. 4 Sala Coral 1

Con la pandemia il turismo ha dovuto reinventarsi: in un momento in cui viaggiare era impossibile, i luoghi turistici hanno scelto la realtà aumentata per creare nuovi contenuti. A commentare l’esperienza sono Patrizia Allara, ceo e product aanager di ItalyWow, e Flavio Tagliabue, segretario generale di Associazione Startup Turismo con la moderazione di Shari Chudoba, project communication manager.



Il Friuli in tre show cooking

Ore 11:30, 14:00, 15:00, Pad. 3 - Stand C47 C49 D44 D48

Il turismo enogastronomico è uno dei più importanti e sviluppati in Italia. È un tipo di vacanza amato da tutti: dalle famiglie fino ad arrivare ai giovani. È per questo che il Friuli Venezia Giulia ha deciso di organizzare ben tre show cooking per mostrare e far conoscere a tutti le delizie food della Regione.

La Calabria si racconta

Ore 12:00, Pad. 3 - Stand C93 C99 D100 D94

Attraverso l’incontro “Ti racconto la Calabria”, la giornalista Rai di “Porta a Porta” Giancarla Rondinelli presenta la meravigliosa terra con un focus su come il cinema contribuisce al suo sviluppo turistico. Partecipano alcuni dei protagonisti della prossima stagione cinematografica impegnati con i loro set nella Regione nei prossimi mesi. Tra essi, intervengono i registi Mimmo Calopresti, Fabio Mollo e Manetti Bros., il musicista Sergio Cammariere, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, gli attori e registi Michele Placido e Alessandro Preziosi e l’attrice Lina Siciliano. Presente anche Roberto Occhiuto, presidente della Regione.

Le destinazioni della Campania

Ore 12:00, Pad. 3 - Stand C85 C91 D86 D92

QuLa Regione Campania presentare le fiere di quest’anno del suo territorio. Tra queste spiccano BMT, BITUS e BMTA. La conferenza è moderata dal direttore generale Rosanna Romano ed intervengono l’assessore Felice Casucci e il presidente nazionale Unicamere Andrea Prete.

Sicilia, in viaggio con il cinema

Ore: 12:00, Pad. 3 - Stand A01 C12 D02 D15

La Sicilia Occidentale racconta i suoi paesaggi naturalistici e culturali attraverso produzioni cinematografiche e pubblicitarie, incantando i suoi spettatori. È un viaggio che copre 60 anni, da Il Gattopardo a Makàri, raccontato da Silvia Carezza, gioranalista televisiva del TG 2, nell’incontro “West of Sicily”. Tra gli ospiti, Rosalia D’Ali, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale e Piero Angelo Cappello, direttore Cepell/MiC. Partecipano anche Peppe Giuffrè, gastronauta, Ivan Ferrandes, location manager e presidente di TF West Sicily, Gaetano Savatteri, autore dei romanzi di Màkari da cui sono tratte le omonime serie TV per la Rai.

Le meraviglie della Sardegna

Ore 12:30, Pad. 3 - Stand D81 D85

L’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Giovanni Chessa presenta le principali novità per sostenere il settore, le iniziative legate alla distribuzione dei flussi anche nei mesi di spalla e sull’intero territorio dell’isola e gli aggiornamenti sul posizionamento e sul futuro della promozione della destinazione.

La Costa del Mito

Ore 13:00, Pad. 3 - Stand A01 C12 D02 D15

La Sicilia fa conoscere la bellissima Costa del Mito: 150 chilometri di spiagge incontaminate da Selinunte a Gela, costellate da siti archeologici. Con il commento di Fabrizio La Gaipa, amministratore della Dmo, intervengono lo scrittore Gaetano Savatteri, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento. Tra gli altri, ci sono anche Costantino Ciulla, Assessore al Turismo ed alla Cultura di Agrigento), Giovanni Di Maida, direttore organizzativo, Gori Sparacino, presidente dell’associazione Iter Vitis, Lucio Greco, sindaco di Gela con l’assessore al Turismo Salvatore Incardona, Fabio Gulotta, progetto Diodoros e Letizia Casuccio, Coopculture.

Bit 2023 è anche un’edizione davvero speciale perché è la prima carbon neutral: le circa 3.000 tonnellate di CO2 stimate generate dall’evento saranno, infatti, interamente neutralizzate grazie a un progetto ambientale certificato, un impianto fotovoltaico nella regione indiana di Andhra Pradesh.

Tutte le informazioni e gli appuntamenti su https://bit.fieramilano.it/