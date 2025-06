"Wincity Green", Sisal inaugura a Milano il primo concept store sostenibile

Si chiama “Wincity Green” ed è il nuovo concept di spazio di gioco, ristorazione e intrattenimento inaugurato da Sisal a Milano, in corso San Gottardo, interamente progettato secondo criteri di sostenibilità integrata. Nuovo punto vendita che è - come sottolinea Sisal - un esempio di innovazione responsabile, un progetto pilota che trasforma il punto retail in un ecosistema capace di generare valore per la società e le persone, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Realizzato con il contributo di studio Lombardini22, il concept innovativo integra infatti l’intrattenimento con valori di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.



Nel nuovo store, la sostenibilità non è solo un elemento del design, ma è parte integrante dell’intera esperienza che si può vivere. Questo si riflette nell’utilizzo di materiali riciclati in tutti gli ambienti, con un sistema di raccolta sostenibile che recupera e ricicla i mozziconi in modo circolare, un soffitto verde con piante vere e impianti ad alta efficienza energetica. Il progetto include anche spazi dedicati alla comunità e agli interventi artistici realizzati in collaborazione con NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, che coniugano creatività e sostenibilità culturale.



Non solo. Lo store aderisce al progetto Punti Viola di DonneXStrada che ha l’obiettivo di creare luoghi sicuri, esercizi commerciali aperti al pubblico con personale sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza delle persone. Viene inoltre dato spazio e visibilità a iniziative e contenuti a forte impatto sociale, anche grazie alla collaborazione con associazioni e realtà non profit attive sul territorio. Nello store, oltre ai corsi di formazione sul Gioco Responsabile rivolti allo staff, sono previsti talk aperti al pubblico dedicati allo stesso tema, a testimonianza dell’impegno costante di Sisal nella promozione di un gioco consapevole e lontano dagli eccessi. Anche gli ambienti di lavoro sono stati ripensati per migliorare comfort e qualità della vita quotidiana dei dipendenti.

“In qualità di leader del settore, con il concept Wincity Green ci impegniamo a definire un nuovo standard di riferimento - commenta Marco Tiso, Managing Director di Sisal -. Abbiamo progettato questo spazio seguendo i valori che ispirano da sempre le nostre azioni. L’obiettivo è duplice: offrire ai nostri clienti e ai nostri dipendenti un’esperienza che possa coniugare il nostro impegno in innovazione con un’idea di sostenibilità condivisa e a forte impatto sul territorio. Grazie a un approccio sostenibile e tecnologico, Sisal eleva il concetto del retail nel mondo del gaming, portando al centro l’esperienza del consumatore e il valore delle scelte sostenibili per un nuovo cambio di paradigma”.



Il nuovo concept si inserisce infatti in un percorso strategico che Sisal ha avviato da anni dove la sostenibilità - uno dei pilastri della strategia aziendale - è integrata nei processi, nella cultura e nella governance guidando una trasformazione concreta e misurabile.

Nel periodo 2024-2025, Sisal ha ottenuto numerosi, tra cui il riconoscimento del, l’adesione al manifesto “Imprese per le persone e la società” deldelle Nazioni Unite e la sottoscrizione dei Women Empowerment Principles (WEPs) di UN Women e dello stesso Global Compact per promuovere lanel mondo del lavoro e nella società, il riconoscimento tra le aziende “Leader in Diversità e Inclusione 2025”, l’ottenimento della, ladel programma di Gioco Responsabile Sisal in linea con i massimi standard di European Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA), e l’inserimento tra le “Italy’s Best Employers”.Con il nuovo concept store, queste azioni e valori diventano visibili e tangibili anche nel punto vendita, rendendo questo spazio un'estensione coerente dell’impegno aziendale verso la sostenibilità.