Amanda Knox di nuovo incinta: sui social la foto con il pancione in mostra

Amanda Knox è di nuovo incinta. La 36enne americana, diventata tristemente famosa per aver legato il proprio nome all'omicidio di Meredith Kercher, nel 2007, per il quale era stata condannata e poi assolta, ha condiviso una foto sul proprio profilo Instagram, che conta 115mila follower, in cui è ritratta seduta su una panchina con un evidente pancione e una bottiglia in mano. Nella didascalia dello scatto si legge: "Pregspreading @oxfordenglishdictionary", una parola in qualche modo riconducibile al termine “gravidanza”. Un utente le chiede: "Post di ritorno al passato o nuova bimba?" e lei risponde: "Nuovo!". La Knox, già mamma di una bambina, Eureka Muse Knox-Robinson, avuta nel 2022 dal marito romanziere Christopher Robinson, stando alle dimensioni del pancione dovrebbe essere al termine della gravidanza, quindi la cicogna dovrebbe arrivare fra poche settimane. In un altro commento, però, la stessa Knox lascerebbe intuire che la foto risale a qualche tempo fa e che quindi il secondogenito potrebbe essere già nato, ma al momento sono solo supposizioni. Se così fosse, non ci sarebbe da stupirsi, perché anche quando era nata la sua prima figlia, la Knox lo aveva annunciato qualche tempo dopo. Il motivo? Perché temeva per la sicurezza alla sua famiglia, aveva spiegato durante una intervista.

La statunitense venne a studiare in Italia, a Perugia, nel 2007. Quell'anno venne arrestata e condannata, insieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito, per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher, compiuto a Perugia. Per quel delitto, la Knox si è sempre proclamata innocente, fino a quando, al termine di un processo lungo e complesso, nel 2015 è stata definitivamente assolta. Oggi la Knox è giornalista freelance a Seattle, ha scritto un libro autobiografico e collabora con il National Innocence Project, una organizzazione non governativa statunitense che si occupa di errori giudiziari.

Nonostante in Italia abbia trascorso il periodo più duro della sua vita, pare sia ancora legata al nostro Paese, tant’è che la scorsa estate è persino venuta in vacanza e non ha perso l’occasione per fare tappa proprio in Umbria. In quell’occasione, la Knox ha incontrato Raffaele Sollecito e i due si erano fatti immortalare sorridenti a Gubbio, la città che avrebbero dovuto visitare quindici anni prima, il giorno in cui è morta Meredith. Lo scatto, in cui apparivano insieme sorridenti, era stato postato sui social e giudicato di cattivo gusto da alcuni utenti.