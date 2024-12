Auto travolge bimba di 3 anni e scappa

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono passati solo pochi giorni dal 12 dicembre e dall'investimento mortale di Rocio Espinoza Romero, la mamma di 34 anni di origini peruviane travolta e uccisa da un tir all'incrocio fra viale Serra e viale Scarampo (nella foto). L'uomo alla guida fuggì e venne catturato qualche ora più tardi dalla Locale ad Arluno dalla polizia locale. Ieri pomeriggio sempre i vigili hanno individuato e fermato un altro pirata che in mattinata, alla guida di un'Audi Q3 aveva travolto una bimba di 3 anni nel passeggino spinto dalla mamma, per poi allontanarsi.

L'incidente è avvenuto alle 9 in piazza Durante, in zona Casoretto. La madre della piccola, una 33enne del Bangladesh, stava attraversando sulle strisce pedonali quando il Suv bianco - che pare arrivasse a velocità sostenuta - ha travolto il passeggino. La bimba, che fortunatamente era legata, nello scontro ha rimediato un trauma facciale e un taglio sul volto, traumi per i quali è stata ricoverata in codice giallo al Niguarda.

Per trovare il pirata la Locale ha potuto esaminare le immagini, chiarissime, registrate da una dashcam montata su un furgone che

era dietro la vettura. Da lì i vigili sono risaliti al modello e al colore dell'auto pirata. L'uomo alla guida dell'Audi è stato rintracciato intorno alle 16 in viale Melchiorre Gioia. Si tratta di un 61enne incensurato.