Benevento, Salvatore Ocone confessa gli omicidi della moglie e del figlio

Durante l'interrogatorio di questa l'uomo ha confessato di aver ucciso la moglie e il figlio e ridotto in fin di vita l'altra vita. Avrebbe usato pietre e bottiglie per colpirli

Articolo in aggiornamento

Avrebbe reso piena confessione Salvatore Ocone, l'operaio agricolo di 58 anni che ieri mattina ha ucciso la moglie, Elisa Polcino, 49 anni, a colpi di pietra nella loro abitazione a Paupisi, in provincia di Benevento. L'uomo ha ammesso anche di aver cagionato la morte del figlio di 15 anni, Cosimo, trovato senza vita all'interno dell'auto con cui l'indagato, dopo aver commesso il primo omicidio, aveva tentato la fuga verso il Molise. L'altra figlia, Antonia, di 15 anni, versa in gravi condizioni. I due fratelli sarebbero stati colpiti con sassi e una bottiglia.

L'interrogatorio

Ocone è stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, e portato subito in caserma. "È stata data esecuzione ad un fermo da parte della Procura di Benevento nei confronti di questa persona per duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona. È stato sottoposto a interrogatorio e sui fatti ha reso confessione. Su tutti gli altri particolari della vicenda non è il momento di parlarne, non è opportuno", ha confermato il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò.

"Dobbiamo fare tutti gli approfondimenti, - ha aggiunto il magistrato -sulle motivazioni dobbiamo ancora investigare. Ringrazio i carabinieri di Benevento e di Campobasso, spero che la loro collaborazione sia stata utile soprattutto per una persona che in questo momento è in ospedale".

