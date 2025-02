"Mamma è caduta e non risponde". La bimba a scuola da sola, donna morta in casa

Ascolta ora 00:00 00:00

" Mamma è caduta. L'ho chiamata, ma non mi ha risposto ". Ma la piccola Alice (nome di fantasia), 6 anni, non poteva immaginare cosa fosse accaduto. Così, zaino in spalla, ha chiuso la porta della sua abitazione di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, ed è andata scuola. Quando la maestra l'ha vista arrivare da sola, si è insospettita ed ha lanciato l'allarme. Di lì a poco, Dea Catallo, 46 anni, sarebbe stata trovata senza vita. Probabilmente è stata stroncata da un infarto.

Il racconto della bimba

È successo questa mattina, venerdì 7 febbraio. La donna è riuscita a vestire la figlioletta e prepare lo zaino per la scuola, poi si è accasciata a terra. Alice, nella sua innocenza, ha creduto che la madre si fosse addormentata e quindi ha deciso di avviarsi a scuola da sola. Arrivata davanti all'ingresso, la bimba ha incrociato una delle sue insegnanti: " Come mai sei venuta da sola? ", le ha chiesto la maestra. La piccola ha spiegato che la mamma era caduta e non rispondeva più: " Dorme, non si alza ", sarebbero state le sue parole. A quel punto l'insegnante ha ritenuto di dove avvertire il papà della giovane alunna, invitandolo a rientrare a casa il prima possibile, e allertare il 118.

La drammatica scoperta

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia, un appartamento alla periferia della città, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno informato subito la Procura di Cassino dell'accaduto. Come riferiscono i media locali, successivamente i medici del 118 hanno accertato che la 47enne è stata colta da un malore fatale, forse un infarto.

Chi è la vittima

Dea Catallo aveva 46 anni. La tragica notizia ha gettato nello sconforto i familiari e l'intera comunità di Piedimonte San Germano, un piccola cittadina alle porte di Cassino. Decine i messaggi di cordoglio: " Non ci sono parole, solo lacrime ", scrivono gli amici su Facebook.

Anche il dirigente scolastico della scuola elementare ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima. Domani mattina alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Piedimonte Bassa, saranno celebrati i