Con una bistecchiera colpisce la compagna e la sequestra: in cella

A lanciare l'allarme chiamando il 112 in via Treviglio - lungo la provinciale che congiunge Cassano d'Adda con la provincia bergamasca - è stato un passante, intorno all'una e mezza della notte tra sabato e domenica. Impietositosi dallo «spettacolo» di una cinquantenne ferita e in lacrime in strada accanto al padre ultrasettantenne. Due persone che gli sono sembrate, giustamente, sull'orlo di un precipizio emotivo. Si trattava infatti dell'epilogo di una brutta vicenda cominciata un po' prima, nell'abitazione della donna e dell'anziano, da cui entrambi erano dovuti fuggire. Un paio d'ore prima la donna aveva infatti litigato con il convivente, un marocchino di 37 anni. Che dopo averla presa a schiaffi, l'aveva colpita con una bistecchiera, fratturandole un braccio. Pure il padre della donna, un 76enne, era stato colpito in testa quando aveva cercato di difendere la figlia.

Quindi il genero li aveva chiusi in casa, impedendo loro di cercare aiuto. Padre e figlia erano poi riusciti a fuggire dalla finestra. I carabinieri della Tenenza di Cassano d'Adda hanno arrestato il nordafricano per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate.